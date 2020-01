Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Und plötzlich ist Schluss. Nach mehr als 25 Jahren und zwei erwachsenen Kindern ändert sich das Leben von Georg und Doris in eine Richtung, die beide so nicht erwartet hätten. Er, Direktor des Aquariums, stürzt sich Hals über Kopf in die Affäre mit einer jungen Kollegin. Sie bis dato Hausfrau und Mutter will nun allein neu durchstarten. Damit es nicht stottert, bemühen sich die Ex-Partner in spe um eine begleitete Trennung mit Hilfe einer Paartherapeutin. Die kehrt in der bisherige Beziehung alles von unten nach oben und fördert so überraschende, aber auch unangenehme Wahrheiten ans Licht. Von "wir vertragen uns wieder" bis Rosenkrieg total ist emotional nun alles möglich.

Hm, erstmal nichts besonderes, eine Beziehungs- oder besser Scheidungskiste halt. Dass sich jedoch jemand beim Therapeuten trifft, nicht um die Ehe zu retten, sondern sie zu beenden, ist dann wohl doch neu. Ob es der Fachfrau zwischen beiden Partnern aber bedurft hätte, um die nachfolgende Handlung glaubhaft zu machen, muss jeder für sich entscheiden. Zumindest schadet die Dame nicht. Der Verlauf des Geschehens hält allerdings wenige Überraschungen bereit. Rainer Kaufmann inszeniert das Erwartete und bleibt leider den komödiantischen Ansatz, den der Titel verspricht, über weite Strecken schuldig. Sicherlich gibt es die eine oder andere Szene, die gar schon Richtung Anarchie tänzelt, aber leider wird das dann nicht weiter verfolgt. So sind es vor allem die beiden Hauptdarsteller Martina Gedeck und Ulrich Tukur, die die filmische Paartherapie vor der Beliebigkeit bewahren.

Genre: Drama; FSK: o.A.; Laufzeit: 89 Minuten; Verleih: Majestic; Regie: Rainer Kaufmann; Martina Gedeck, Ulrich Tukur, Lucie Heinze; D 2019