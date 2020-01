Ulf Grieger

Kienitz (MOZ) Zum Jahrestag der Brückenkopfbildung laden der Landkreis und die Gemeinde zu einer Veranstaltung ein, um den gefallenen sowjetischen Soldaten, den Gefallenen auf deutscher Seite sowie den Opfern der Zivilbevölkerung zu gedenken. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 11 Uhr am Panzerdenkmal in Kienitz. Nach den Gedenkworten der Ehrengäste werden Kränze sowohl am Panzerdenkmal als auch am Denkmal für alle Opfer des Zweiten Weltkrieges niedergelegt. Als Ehrengäste werden der Botschafter der russischen Föderation, Sergej J. Netschajew, der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke, und der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzeck, erwartet.

Panzerdenkmal 50 Jahre alt

Am 31. Januar 1945 hatten Truppen der Roten Armee bei Kienitz am Westufer der Oder einen ersten Brückenkopf errichtet. Dieser Brückenkopf bildete den Ausgangspunkt für die Schlacht um die Seelower Höhen. Die Kämpfe tobten vom 16. bis zum 19. April 1945 und waren mit rund 55 000 gefallenen Soldaten und mit unzähligen getöteten Zivilisten die blutigsten auf deutschem Boden.

Vor 50 Jahren wurde in Kienitz ein Panzerdenkmal errichtet, welches hauptsächlich an die gefallenen sowjetischen Soldaten erinnert. Zudem wurde 1999 ein weiteres Denkmal errichtet. Dieses gedenkt den gefallenen Soldaten beider Kriegsseiten, den vermissten und unbekannten Soldaten, den Opfern der Konzentrationslager, den Flüchtlingen, den Vertriebenen und erinnert an die Leiden der Zivilbevölkerung. Das Denkmal wurde von Kienitzer Bürgern gestiftet, die diese schwere Zeit durchlebt haben.

Schüler des Gymnasiums auf den Seelower Höhen haben im Rahmen eines Kunstprojektes drei Sonderstempel für den Einsatz des Teams Erlebnis Briefmarke der Deutschen Post sowie vier Ganzsachen individuell entworfen. In Kienitz werden die Belege symbolisch mit einem historischen Dodge der Roten Armee von der Oder zum Sonderpostamt befördert.

Im Anschluss an die offizielle Gedenkveranstaltung beginnt im Gasthaus "Zum Hafen" ein Friedensforum mit geladenen Gästen, an dem auch Landtagspräsidentin Ulrike Liedke und Gunter Fritsch, Landesvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, teilnehmen. Dort wird die Ausstellung "Spuren hier und da 1945/2020" mit Fotos von Horst Drewing und Texten von Kathleen Debski und Andreas Köpp eröffnet. Die Ausstellung ist dort bis zum 8. Februar zu sehen. An diesem Tag beginnt um 14 Uhr der Vortrag "1945 – die Kämpfe im Oderbruch. Ereignisse und Erinnerungen" von Gerd Ulrich Herrmann aus Strausberg.

Zur Ausstellung, die der Geschichts- und Heimatverein Gusow-Platkow mit Unterstützung der Sparkasse Märkisch-Oderland und des Landkreises gestaltet hat, gibt es einen Katalog, der den Teilnehmern des Friedensforums am Freitag überreicht wird. Mit dem Wissen der Lokalhistoriker führt Horst Drewing per Bild vor Augen, dass auch nach 75 Jahren die Spuren des Krieges im Oderland allgegenwärtig sind. Er zeigt die Reste eines Beobachtungsstandes auf dem Lebuser Görschberg sowie Bunkerreste in Falkenhagen und im Müncheberger Stadtwald.

KZ-Außenlager neben Dörfern

In Wulkow bei Trebnitz finden sich die Reste des Außenlagers des KZ Theresienstadt; bei Döbberin die Reste des KZ-Außenlagers von Sachsenhausen. An der Straße nach Hohenjesar tragen die Eichen überwallte Fällkerben. Die Bäume sollten die Straße sperren. Und überall finden sich Gräben, die von der Schlacht erzählen. In Reitwein findet sich ein Spruch in kyrilischen Buchstaben und aus dem Küstrin-Kietzer Vorflutkanal ragen nun bei Ebbe die Stümpfe der Kriegsbrücken hervor. Häuser mit Einschussspuren werden dank der aktuellen Sanierungswelle seltener. Im Oderbruch aber man findet sie noch: In Wriezens Altkietz, in Lebus oder in Letschin an Mauern, Silos und Meilensteinen; ja selbst an Denkmalen zu vorherigen Kriegen.