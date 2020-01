Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Gleich an zwei Nächten hintereinander kam es in Nauen zu Einbrüchen im Gartencenter in der Schillerstraße. Sowohl in der Nacht zum Dienstag, als auch in der Nacht zum Mittwoch stiegen Einbrecher in die Räumlichkeiten des Centers ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und brachen eine Tür auf. Offenbar durchsuchten sie die Räumlichkeiten und versuchten in beiden Fällen einen Tresor gewaltsam zu öffnen, was aber nicht gelang. Ob überhaupt etwas gestohlen worden ist, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Es wurden zwei Anzeigen aufgenommen und der Tatort kriminaltechnisch untersucht. Möglicherweise handelt es sich in beiden Fällen um dieselben Täter.