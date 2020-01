MOZ

Herzfelde (MOZ) In der Strausberger Straße in Herzfelde stoppten Polizisten am Dienstag gegen 22.15 Uhr einen Fahrradfahrer zur Kontrolle, nachdem der Mann zunächst gestürzt war, dann aufstand und mit seinem Rad weiterfuhr. Wegen des Verdachts unter Alkoholeinfluss zu fahren, kontrollierten die Beamten den Mann. Ein entsprechender Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,7 Promille. Der 51-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Dabei stellte eine Ärztin fest, dass der Mann sich in einem äußerst schlechten gesundheitlichen Zustand befand und erwirkte die Einweisung in ein Krankenhaus.