Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) hat heute den Amtsdirektor des Amtes Schlaubetal, Matthias Vogel, wegen mehrfachen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein zu einer Geldstrafe von insgesamt 15 000 Euro verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von insgesamt 4 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann, beantragt. Matthias Vogel war angeklagt, weil er am 3. Januar 2019 dreimal mit seinem Dienstwagen gefahren war, obwohl er bereits seit 2016 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er war bereits im Januar 2017 vom Amtsgericht in Berlin-Tiergarten wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in vier Fällen verurteilt worden. Im Mai 2019 hatte das Amtsgericht Frankfurt (Oder) ebenfalls wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einen Strafbefehl in Höhe von insgesamt 12 000 Euro gegen ihn erlassen, diese Summe wurde in das heutige Urteil mit einbezogen.

Auf das zusätzliche Verhängen einer Sperrfrist zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis hat das Frankfurter Amtsgericht verzichtet – Matthias Vogel hat so die Möglichkeit, erneut eine Fahrschule zu besuchen und seine Fahrerlaubnis wiederzuerlangen. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung verzichten auf das Einlegen von Rechtsmitteln gegen das Urteil.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze.