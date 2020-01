Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Auch in diesem Jahr wollen die Händler der Innenstadt am IHK-Wettbewerb "City Offensive Ostbrandenburg" 2020 teilnehmen. Das haben sie bei ihrem Stammtisch am Montag beraten. Vorbereitet wird die Wettbewerbsteilnahme durch Thomas Drewing und Ilona Höhne von der Stadtverwaltung.

Die Händler haben dabei in den Vorjahren schon gut gepunktet. So erhielten sie 2018 einen Preis für ihre Idee der City-Gutschein-Aktion. 10 000 Euro wurde die Umsetzung unterstützt. Diese Aktion werde immer beliebter, so Ilona Höhne. Immer mehr Unternehmen machen dabei mit. Im vorigen Jahre gewannen die Seelower im Rahmen des Wettbewerbs mit der Idee des Stadtmagazins den dritten Preis. Auch dafür hatte es eine Startförderung von 10 000 Euro gegeben.

Als großen Erfolg bezeichnete Ilona Höhne die Nikolaus-Shopping-Aktion. Alle von den Unternehmen gefüllten 66 Schuhe wurden auch abgeholt. Keine Frage, dass diese Aktion in diesem Jahr eine Fortsetzung findet. Allerdings soll der Aktionszeitraum etwas verkürzt werden.

Zu Beginn des Stammtisches hatte Bürgermeister Jörg Schröder über die aktuelle Entwicklung der Kreisstadt informiert. Und dabei viel Optimismus ausgestrahlt. Die Eröffnung des Bürgerservicebereiches in der ehemaligen Sparkasse am kommenden Dienstag (8.45 Uhr) werde dazu führen, dass das Stadtzentrum Anlaufstelle für rund 16 000 Einwohner aus den Bereichen Neuhardenberg, Golzow, Seelow-Land und Seelow ist. im Bürgerservicebereiche will die Stadt Möglichkeiten dafür bieten, dass sich die Unternehmen der Region mit Visitenkarten-Kästen in Erinnerung bringen. Zudem werde es auch weiteren Wohnungsbau geben. Im ehemaligen Fernmeldeamt in der Küstriner Straße entstehen Wohnungen und auf dem künftigen Wohngebiet auf dem ehemaligen SHT-Gelände in der Frankfurter Straße sind sogar 295 Wohnungen geplant.

Natürlich wurden auch Themen wie die Parkplatzsituation und die Bon-Pflicht angesprochen. Lars Busse fand Zustimmung für seine Ideen zur nachhaltigeren Management des Innenstadtlebens. So könnten zum Stadtfest Mehrwegbecher zum Einsatz kommen, die zugleich für das Stadtleben werben. Diese Becher könnten neben einem einheitlichen Stadtlogo auch auf die einzelnen Firmen hinweisen, so dass die Möglichkeiten gegeben ist, dass sich dafür eine Sammelleidenschaft entwickelt.

Da das Stadtfest, das vom 4. bis 6. September erstmals rund um das Kulturhaus geplant ist, bis zu 4000 Gäste anlockt, könnte damit der dabei anfallende Abfall deutlich gesenkt werden. Die Teilnehmer des Händlerstammtisches ermunterten Lars Busse, dafür konkretere Vorschläge zu erarbeiten und vorzustellen. Henno Doege vom Victoria-Treff präsentierte Beispielbecher mit dem Symbol des Seelower Vereins.

Zustimmung gab es auch für die Idee, gemeinsame Aktionen mit den Schulen und Kindereinrichtungen zum Frühjahrsputz und zum Bäumepflanzen zu machen. "Warum sollten wir nicht in Seelow auch eine Streuobstwiese anlegen?", fragte Busse. Unterstützen wollen die Händler die Aktion des World Cleanup Days am dritten Samstag im September, zu dem bereits die Sewoba aufgerufen hat. Sie ruft aber auch zum Seelower Frühjahrsputz vom 2. bis 4. April auf.