Maria Jöchen

Strausberg/Berlin Am vergangenen Wochenende fuhren Delegationen des Judoclubs Bad Belzig (JCBB) 93 zu Turnieren nach Strausberg und Berlin.

Am Sonntag fuhr Mia Maneck zum ersten Turnier des Jahres mit ihren Eltern nach Strausberg zum traditionellen Einzelturnier. In der Altersklasse U11 startete sie, in gewichtsnahen Klassen eingeteilt, bis 33,85 Kilo und ging insgesamt dreimal auf die Tatami. In ihrem Jahresdebüt zeigte Maneck ihr Können gegen eine Sportlerin aus Frankfurt/Oder und gewann mit einer sehr gut umgesetzten Technik im Stand.

Gegen ihre zweite Kontrahentin aus Oranienburg überzeugte sie ebenfalls vorzeitig mit Ippon (ganzer Punkt). Mit dem vorzeitigen Beenden ihres dritten Kampfes gegen einen Judoka aus Brandenburg holte sie sich den obersten Platz auf dem Siegerpodest und sorgte mit ihrem Auftritt für einen gelungenen Start ins Wettkampfjahr 2020.

Bei der inklusiven deutschen Katameisterschaft in Berlin ging Jaques Traus auf die Tatami. Hierbei geht es um festgelegte Formen der japanischen Kampfkunst Judo, die nacheinander ohne Unterbrechung durchgeführt werden sollen. Wichtig ist dabei die Präzision der Ausführung und nicht die Schnelligkeit oder Anzahl der Technikdurchführung.

Traus ist im G-Judo (Judo für Menschen mit Behinderungen) kein unbekanntes Gesicht und hat seinen Namen schon in den vergangenen Jahren vielfach nach oben auf die Ranglisten und Podeste gekämpft. Auch in diesem Jahr zeigte er wieder sein Können und bestieg den ersten Platz des Siegerpodests.