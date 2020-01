BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Qualität der eingesammelten Bioabfälle ist in Brandenburg an der Havel häufig nicht gut. Zu oft befinden sich Plastikabfälle bzw. Bioplastiktüten und weiterer Restmüll in der für Bioabfälle vorgesehenen Grünen Tonne. Die Stadt bietet Bürgern deshalb die Möglichkeit, kostengünstige Vorsortiergefäße für Küche oder Abstellraum zu erwerben, die die Trennung und Aufbewahrung der Bioabfälle vor Einfüllen in die große Biotonne erleichtern sollen. Die Bioeimer können für drei Euro bei folgenden Einrichtungen gekauft werden:

- der Fachgruppe Umwelt und Naturschutz, Caasmannstraße 1 B, 1. Etage, Raum 114, dienstags 8-12 Uhr und 13-18 Uhr und donnerstags 8-12 Uhr und 13-15 Uhr.

- beim Wertstoffhof, August-Sonntag-Str. 3, montags bis freitags von 8-18 Uhr und samstags von 8-14 Uhr

- beim Bürgerservice Nicolaiplatz 30, montags von 9-11.30 Uhr und 13-15 Uhr, dienstags von 9-11.30 Uhr und 14-18 Uhr, donnerstags von 8-11.30 Uhr und 13-15 Uhr, freitags von 8-12 Uhr sowie jeden 2. und 4. Samstag von 8.12 Uhr

Die Bioeimer haben einen auswechselbaren Aktivkohlefilter und sind gut geeignet für die Zwischenlagerung der Bioabfälle. Der Aktivkohlefilter im Eimerdeckel ist auswechselbar.

Die Ersatz-Aktivkohlefilter können an folgenden Stellen zu den Öffnungszeiten kostenlos abgeholt werden in der Klosterstraße 14, Räume F-308 und F-310 (3. Etage), Caasmannstraße 1 B, Raum 114 (1. Etage) und beim Wertstoffhof.