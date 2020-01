RA

Neuruppin (MOZ) Die Polizei sucht zwei Frauen, die bereits im Mai des vergangenen Jahres Geld einen EC-Kartenbetrug begangen haben.

Zuerst wurde einem älteren Herrn in einem Geschäft in der Karl-Marx-Straße in Neuruppin die Geldbörse gestohlen. Wenig später hoben die Täterinnen mit der EC-Karte des Mannes einen größeren Geldbetrag in einer Bankfiliale ab.

Wer Hinweise zu den beiden Diebinnen geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion in Neuruppin unter der Telefonnummer 03391-3540 entgegen.