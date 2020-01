HGA

Hennigsdorf (MOZ) Einen Schwarzfahrer hat die Polizei am Dienstagmorgen in Hennigsdorf geschnappt.

Der 31-Jährige war kurz nach 9 Uhr in der Bötzowstraße in einem OVG-Bus kontrolliert worden. Der Mann konnte keinen Fahrschein vorweisen und ergriff an der Haltestelle in der Rathenaustraße die Flucht.

Auf Grund der Personenbeschreibung konnte der Flüchtende in der Nähe festgestellt und festgehalten werden, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen aufgenommen.