Von Patrick Guyton und Hajo Zenker

München (MOZ) Die ersten Fälle der chinesischen Lungenerkrankung in Deutschland sorgen für Aufregung – die Grippe dagegen wird unterschätzt.

Nun ist das neue Coronavirus auch in Deutschland angekommen. In Bayern wurde eine erste Erkrankung bestätigt, in Berlin gibt es einen neuen Verdachtsfall. Die Aufregung ist groß, dabei ist die alljährliche Grippe hierzulande weit gefährlicher. Der erste deutsche Fall und die Hintergründe.

Die erste Erkrankung

Am Wochenende hat sich der 33-jährige Mann "grippig gefühlt". Am Montag schien das abgeklungen, er ging wieder arbeiten beim oberbayerischen Autozulieferer Webasto in Gauting im Landkreis Starnberg. So berichtet es Andreas Zapf, Präsident des bayerischen Landesamts für Gesundheit, am Dienstag.

In der Firma wurde per Rundmail verbreitet, dass eine chinesische Mitarbeiterin, die in der Vorwoche für Schulungen aus Shanghai gekommen war, am Coronavirus erkrankt ist. Der Angestellte ließ sich deshalb am Nachmittag untersuchen. Am Abend stand das Ergebnis fest, um 23.49 Uhr wurde die Öffentlichkeit vom bayerischen Gesundheitsministerium informiert: Nicht nur Bayern, sondern Deutschland hat damit seinen ersten Coronavirus-Fall.

Die zuständige Ministerin ­Melanie Huml (CSU), Landesamtspräsident Zapf sowie ­Martin Hoch, Leiter der "Task-Force ­Infektiologie", haben zur Pres­sekonferenz eingeladen. Denn in der Nacht wurde klar, dass dieser Fall, auch wenn er undramatisch verlaufen sollte, von dramatisch großem Interesse ist. "Wir nehmen die Lage sehr ernst", sagt Huml. Auch wenn laut Task-Force das Risiko einer Ansteckung ­derzeit "sehr gering" ist. Derzeit – dieses Wort hört man in der Konferenz mehrfach.

Die Fakten haben die Behörden rasch ermittelt, den höchst­wahrscheinlichen Weg des Erregers zu dem 33-Jährigen rekonstruiert: Wuhan gilt als Epizentrum des Coronavirus. Die Chinesin lebt zwar in Shanghai, hatte aber vor ihrem Abflug nach Bayern Besuch von ihren Eltern – aus Wuhan. Am 19. Januar kam die Frau in München an, am 23. flog sie zurück. Erst da habe sie sich krank gefühlt und bei der Ankunft in China testen lassen – positiv. Daraufhin wurde Gauting informiert. Webasto hat 13 400 Mitarbeitern an 50 Standorten, zwölf in China.

Angesichts der Ereignisse wollen das Ministerium und die Fachbehörden nicht dramatisieren. Bei einem "kurzfristigen Kontakt" mit einem Infizierten, etwa wenn man aneinander vorbeiläuft, sei das Ansteckungsrisiko "sehr gering", sagt Andreas Zapf. Martin Hoch meint: "Am ansteckendsten sind längere ‚Face-to-Face‘-Kontakte." Etwa direkte Gespräche über 15 Minuten hinweg mit einer infizierten Person, bei denen womöglich zusätzlich gehustet wird. Bei der Schulung mit der Chinesin habe es auch Kleingruppenarbeit gegeben – ein Infektionsrisiko. Neu ist den Behörden, dass man schon ansteckend ist, wenn die Erkrankung noch nicht ausgebrochen ist. Die Chinesin hatte erst auf dem Rückflug Symptome wahrgenommen, sich in Bayern aber gesund gefühlt.

Bei dem 33-Jährigen gibt Clemens Wendtner, behandelnder Chefarzt vom Klinikum Schwabing, weitgehend Entwarnung: "Dem Patienten geht es sehr gut." Er sei fieberfrei und habe keine Atemwegserkrankungen mehr. Seine Entlassung sei aber trotzdem nicht absehbar – derzeit.

Die Symptome

Grundsätzlich gilt: Die Inkuba-tionszeit, also die Zeit zwischen der Infektion mit dem Krankheitserreger und dem Auftreten der ersten Symptome, beträgt zwischen zwei Tagen und zwei Wochen. Akut gefährdet sind die, die selbst in Wuhan waren oder Kontakt mit Infizierten hatten – wie bei dem Webasto-Mit­arbeiter geschehen. Die Erkrankung äußert sich durch Fieber, trockenen Husten, Abgeschlagenheit und Atemnot. Insofern besteht Verwechslungsgefahr mit einer saisonalen Grippe. Weil das Virus die unteren Atemwege infiziert, tritt jedoch kein Schnupfen auf. Der frühzeitige Weg zum Arzt ist auf jeden Fall angebracht. Eine Schutzimpfung oder eine spezielle Therapie zur Behandlung der neuen Erkrankung gibt es bisher nicht. Die Symptome können ­lediglich mit Medika­menten ­abgemildert werden. Von den in China registrierten To­desfällen gehen die meisten auf ältere und ohnehin schon stark geschwächte Patienten zurück.

Die Probe

Im Verdachtsfall werden Proben aus den Atemwegen genommen – gemeinhin Hustenauswurf. Die Auswertung des Tests dauert knapp fünf Stunden. Solange nicht klar ist, ob die Person tatsächlich erkrankt ist, erfolgt eine Isolierung im Krankenhaus – der Betroffene wird in einem Einzelzimmer untergebracht, das Personal muss Schutzkleidung tragen. Fällt der Test positiv aus, bleibt die Isolierung bestehen. Zusätzlich müssen die Menschen begutachtet werden, mit denen der Patient Kontakt hatte.

Die Vorbeugung

Das beste Mittel gegen ansteckende Atemwegskrankheiten ist Hygiene. Viel Händewaschen also, kein Händeschütteln, Vermeidung von engem Kontakt mit Personen, die husten, niesen oder Fieber haben. Eine Atemmaske schützt davor, dass ein Infizierter Gesunde ansteckt – "aber der Schutz vor einer Infektion von außen ist sehr, sehr schlecht damit", sagt der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger.

Die Virenfamilie

Viren aus der Coronafamilie ­können Atemwegserkrankungen verursachen. So wurden beim ebenfalls aus China stammenden Sars-Virus 2002/2003 8096 Fälle bekannt – davon 774 Tote. Damals hatte es neun Nachweise in Deutschland gegeben. Todesfälle gab es bei uns nicht. Im Jahr 2012 tauchte in Vorderasien das tödlichere Mers-Virus auf – von 2494 Menschen starben 858. Der aktuelle Virus ist eng mit Sars verwandt.

Die Verbreitung

Nach dem Ausbruch in China erreichte das Virus bald auch Thailand, Südkorea, Taiwan, Nepal, Australien, Malaysia, Singapur, Vietnam, die USA, Kanada, Frankreich und nun also auch Deutschland.

Die gefährliche Grippe

Noch viel häufiger als Corona-viren sind Infektionen mit dem Influenza-Virus, die tödlich enden können. In Deutschland erkranken laut Robert-Koch-Institut pro Saison zwei bis 14 Millionen Menschen an der Grippe. Bei der schlimmen Grippewelle 2017/18 gab es 25 100 Todesfälle. In dieser Grippesaison wurden seit Oktober vom RKI bisher 32 Tote registriert. 13 350 bestätigte Influenzafälle gibt es derzeit.