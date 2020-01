Stefan Zwahr

Hennigsdorf (MOZ) Lediglich sieben Ringe fehlten dem Bogenschützen Levi Langen zum ganz großen Erfolg. Der Siebenjährige war der jüngste Teilnehmer, den der 1. BSV Hennigsdorf am Wochenende bei der Landesmeisterschaft des Brandenburgischen Schützenbundes ins Rennen schickte. Das Vertrauen rechtfertigte er mit einer starken Leistung bei den Schülern D. Mit dem Recurvebogen erreichte der Veltener bei 60 Versuchen 525 Ringe und wurde Vizemeister.

Der Zweitklässler hatte sich im Vorfeld über die Platzierung keine Gedanken gemacht. "Ich habe mir vorgenommen, gut zu schießen und 500 Ringe zu schaffen." Beides schaffte der Youngster, der dem Bogenschützenverein erst seit wenigen Monaten angehört und bislang nur wenige Wettkämpfe bestritt. Im September absolvierte Langen die erste Übungseinheit. "Zuerst habe ich mit dem Gummiband trainiert." Dabei sei es darum gegangen, die Kraft aufzubringen, um es möglichst lange halten zu können. "Dann habe ich irgendwann einen Bogen gekommen." Das sei aufregend gewesen. Mittlerweile trainiert der Schüler an zwei Tagen in der Woche. "Ich will meine Technik immer mehr verbessern", so sein nächstes Ziel.

Levi Langen ist bei den Hennigsdorfern einer der besseren Anfänger. So formuliert es Jugendwart David Sedl, der auch als Trainer fungiert. "Natürlich ist er von der Technik noch nicht so stabil. Aber wir haben Schützen, die länger brauchen, um dieses Niveau zu erreichen." Insgesamt könne man aber erst nach einem Jahr sagen, "ob der Schütze übermäßig gut ist". Der BSV-Funktionär betont, dass es in Hennigsdorf aber nicht darum gehe, aus jedem Schützen einen Landesmeister zu machen. "Jedes Mitglied kann für sich entscheiden, ob es an Wettkämpfen teilnimmt. Wenn Leute nur eine Freizeitgestaltung suchen, ist es auch okay." Das nächste Schnuppertraining werde es im Frühjahr geben.

Dann geht Lemmy Schreiber (kleines Foto) in seine zweite Freiluftsaison. "Im März bin ich ein Jahr dabei", sagt der Zwölftjährige vom BSC Hohen Neuendorf. Dieser räumt ein, dass Bogenschießen immer leichter aussah, als es tatsächlich ist. "Es geht nicht nur um das Schießen. Du musst gerade stehen und richtig lösen. Es ist kompliziert, das alles auf einmal zu machen." Darum will der Biorkenwerderaner, bei bei den Schülern A nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen konnte, weiter üben.