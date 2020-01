BRAWO

Brandenburg an der Havel (Johanniter) Mit 28 Jahren hat man viele Träume: die Welt bereisen, einen tollen Job haben oder Kinder bekommen.Die junge Brandenburgerin Frances kann all das nicht tun – zumindest vorerst. Denn die erst 28-Jährige hat kurz nach dem Jahreswechsel eine erschütternde Diagnose bekommen: Akute Leukämie. Frances kämftgegen den Blutkrebs, jedoch kann nur eine Stammzellspende kann ihr Leben retten.

Die Johanniter organisieren gemeinsam mit der DKMS deshalb am Samstag, 15. Februar, eine Registrierungsaktion, um einen möglichen Spender zu finden.

Ein Freund von Frances, der bei den Johannitern arbeitet, machte die Johanniter Schicksal der Brandenburgerin aufmerksam. "Wir verstehen uns als Gemeinschaft von Menschen, die anderen helfen möchten und tun das daher sehr gerne für Frances. Wir wünschen uns von Herzen, dass ein Stammzellspender für sie gefunden wird und die Aktion die Brandenburger dazu motiviert, sich registrieren zu lassen", erklärt Jessica Schulz, Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Johanniter.

Auch viele weitere Partner waren schnell gefunden, darunter der FC Borussia Brandenburg, in dem Frances Freund Christopher spielt.

"Es ist beeindruckend, in welchem Tempo sich die wichtige Botschaft verbreitet. Gerade die Sportvereine in Brandenburg halten zusammen und verschiedene Firmen bieten ihre Hilfe an. Das macht einfach Freude und lässt uns hoffen, dass wir eine Menge für Frances und auch andere Patienten erreichen können", erzählt Jessica Schulz weiter.

Innerhalb von einer Woche erreichte der Facebook-Aufruf mehr als 38.000 Menschen und motivierte hunderte Helfer die wichtige Botschaft weiterzutragen.

Die Registrierungsaktion der DKMS findet am 15. Februar von 11 bis 15 Uhr in der ehemaligen Turnhalle bzw. Schulaula des Von Saldern-Gymnasium, Franz-Ziegler-Straße 29, statt. Jeder zwischen 17 und 55 Jahren kann sich als Spender an diesem Tag für Frances testen lassen.

Da jede Registrierung die DKMS 35 Euro kostet, sind auch Geldspenden dringend nötig, um der jungen Frau helfen zu können. Sie können auf folgendes Konto überwiesen werden:

DKMS Spendenkonto Commerzbank

IBAN DE59 7004 0060 8987 0001 90

Verwendungszweck: FFT 001

Wer sich im Vorfeld über die Aktion und die Stammzellspende informieren möchte oder gar selbst helfen will, kann dazu die Facebookseite https://www.facebook.com/franceswillleben nutzen oder sich telefonisch unter 03381/701017 melden.