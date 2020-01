Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Mit einer Rauchgasvergiftung musste die 77-jährige Bewohnerin eines Hauses in der Brieselanger Körnerstraße am Dienstagabend ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Brand, der sich nach Zeugenaussagen im überdachten Eingangsbereich des Hauses entwickelt hatte, konnte erst durch die Feuerwehr gelöscht werden, als die Flammen schon auf den Rest des Einfamilienhauses übergegriffen hatten. Das Haus ist nach derzeitigem Stand nicht mehr bewohnbar. Ein Kriminaltechniker der Polizei arbeitete am Mittwochvormittag am Brandsort, um die Brandursache zu untersuchen. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an. Eine Strafanzeige wurde durch die Polizisten aufgenommen.