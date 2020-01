Marco Winkler

Staffelde (MOZ) Sie habe sich den Schritt alles andere als leicht gemacht. Birgit Hornemann, Leiterin der Naturkita "Kleine Maikäfer" in Staffelde, hat in der vergangenen Woche gekündigt. Ende März schließt die Kita. "Ich möchte meine Arbeit mit Leidenschaft ausführen, aber ich habe gemerkt, dass mir dazu die Kraft fehlt", sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Es sei Zeit, loszulassen, bevor es schlimmere gesundheitliche Einschnitte gebe.

2013 hatte Birgit Hornemann die Kita auf einem alten Bauernhof eröffnet. Im September 2018 übernahm die Jugend- und Sozialwerk gemeinnützige GmbH (JuS) mit Sitz in Oranienburg die Trägerschaft. Verwaltungsleiter Dieter Bethke bestätigt auf Nachfrage die Schließung der Kita zum 31. März dieses Jahres. Grund sei die Kündigung der Leiterin. "Die Jugend- und Sozialwerk gemeinnützige GmbH ist nicht in der Lage, die Kindertagesstätte, die sich auf dem Wohngrundstück von Frau Hornemann und ihrer Schwestern befindet, weiter zu betreiben", sagt Bethke. JuS habe "sehr viel Zeit, Fleiß und Aufwand in diese Kita investiert". Gerüchte, die Kita sollte ohnehin geschlossen werden, dementiert er.

Am Dienstag fand ein Elternabend statt. Laut Dieter Bethke sei JuS derzeit in Gesprächen mit der Stadt Kremmen. Es gehe um die Vergabe der Kitaplätze. 17 Kinder werden derzeit in der Naturkita betreut. "Wir gehen davon aus, dass alle Kremmener Kinder bis zum 1. April einen Betreuungsplatz in einer anderen Einrichtung erhalten", so Bethke.

Birgit Hornemann ist das Bedauern in der Stimme anzuhören. "Mir war das Konzept immer wichtig, weil es gut für die Kinder ist, in der Natur zu sein", sagt sie. "Das übt sich positiv auf die Entwicklung aus." In Kremmen hatte sie als Privat-Kita damit ein Alleinstellungsmerkmal. Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) habe immer zu ihr gestanden und sie unterstützt. Birgit Hornemann spricht von Leidenschaft und Berufung, wenn sie über ihre Kita redet. Lange Zeit habe sie deshalb die Anzeichen ihres Körpers überhört. Jetzt weiß sie: "Nur wenn er mir selbst gut geht, kann ich das auch weitertragen." Mit der JuS als Träger war sie sehr zufrieden. "Ich war dankbar."