MOZ

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Im Fußgängertunnel am S-Bahnhof Petershagen hat ein Spaziergänger Nazisymbole entdeckt, die Unbekannte dort an die Wand geschmiert hatten. Er benachrichtigte das Ordnungsamt, welches die Beseitigung veranlasste. Dies ereignete sich am 23. Januar, die Polizei erfuhr erst am Dienstag von den Schmierereien und nahm eine Anzeige auf. Nun ermittelt der Staatsschutz.