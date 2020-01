Wiebke Wollek

Hennigsdorf Mathias Bohn sorgt für Sauberkeit auf Sportplätzen, Straßen und im Wald. Dafür mit dem Umweltpreis ausgezeichnet zu werden, hat den Hennigsdorfer riesig gefreut.

Das Wort penibel mag er nicht so gerne. "Ich würde mich eher als akkurat bezeichnen. Ja, das passt", sagt Mathias Bohn, während er ganz nebenbei Zigarettenstummel vor dem Eingang des "Fair Play" aufsammelt und zum Mülleimer bringt. "Einfach auf den Boden schmeißen, das geht nicht", beklagt der 42-Jährige. "Bei mir herrscht Ordnung und Sauberkeit." Direkt über der Sportler-Gaststätte befinden sich die Mannschaftsräume des Fußballvereins FC 98 Hennigsdorf. Dort warten schon zwei Körbe mit verschwitzter Trainingskleidung. Zu seinen Aufgaben als ehrenamtlicher Betreuer im Verein gehört auch das Waschen der Wäsche – für sechs Mannschaften. Aufgebrummt hat ihm diese Arbeit niemand. Was für viele nicht mehr als eine lästige Pflicht ist, macht dem 42-Jährigen sogar richtig Spaß. Hier hat er Routine, wird gebraucht und geschätzt. Den meisten ist der fleißige Helfer, der vom Verein eine Aufwandsentschädigung erhält, nur unter seinem Spitznamen Matze bekannt. Emsig befüllt er mehrfach in der Woche Waschmaschinen, Trinkflaschen und Garderobenschränke, oft sogar bis 22 Uhr.

"Ich mach vieles, was eigentlich niemand sieht", sagt er stolz, aber dennoch bescheiden. "Irgendwann ist mir aufgefallen, dass auf der Sportanlage überall ausgetretene Zigaretten, Papier oder anderer Müll herumliegen", berichtet Mathias Bohn. Seitdem er durch seine Bekanntschaft mit dem damaligen Präsidenten Bastian Klebauschke im Sommer 2017 zu seinem Ehrenamt als Betreuer im FC 98 kam, habe sich die Ordnung auf dem Platz stark verbessert. "Die Fußballer hören auf mich." Warum das so ist? "Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich zu allen nett und freundlich bin", spekuliert der Naturschützer. "Vor drei Jahren kannte mich niemand. Ich war sehr schüchtern", erinnert sich Mathias Bohn. "Jetzt bin ich viel selbstbewusster, die Kommunikation mit anderen Menschen ist mir total wichtig."

Der gelernte Bürokaufmann arbeitet seit vergangenem Sommer hauptberuflich bei der Hennigsdorfer PuR-Gesellschaft und leistet Unterstützung im Nachbarschaftstreff in Stolpe-Süd. Als er einmal im Treffpunkt Albert-Schweitzer-Viertel aushalf, fiel ihm auf, dass es in diesem Quartier in punkto Sauberkeit viel zu tun gibt. Nach der Silvesternacht habe es besonders schlimm ausgesehen, weswegen der Ordnungsliebhaber dem örtlichen Stadtservice zuvorkommen wollte und gleich am nächsten Tag unzählige Reste von Knallern und Raketen beseitigte.

"Ich bin ein echter Naturmensch", erzählt der Hennigsdorfer, der viel mit dem Rad unterwegs ist und regelmäßig Unrat im Wald sammelt. "Pappe, Plaste, Restmüll entsorge ich getrennt, aber größere Teile bekomme ich ohne Auto nicht weg. Ich würde mich freuen, weitere Mitstreiter zu finden, die mobil sind und bei der Entsorgung helfen."

Bleibt bei so vielen Tätigkeiten überhaupt noch ein wenig Freizeit? "Ich höre gerne Musik und koche meist selbst, am liebsten ohne Fleisch und mit vielen frischen Kräutern, die ich auf Wiesen finde. Ich mag gerne süßsaure Eier oder Pellkartoffeln mit Hering."

An den Neujahrsempfang vergangene Woche, bei dem er mit dem Umweltpreis der Stadt ausgezeichnet wurde, erinnert sich Mathias Bohn mit glänzenden Augen. "Ich habe mit vielen netten Menschen gesprochen. Das war ein toller Abend. Ich habe mich ganz doll gefreut."