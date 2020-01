René Wernitz

Rathenow (MOZ) Eine 32-jährige Autofahrerin hat am Dienstagvormittag einen Verkehrsunfall in Rathenow verursacht. Laut Polizeiinformation war sie in der Friedrich-Engels-Straße unterwegs und bog nach rechts auf die Berliner Straße ein. Dabei missachtete die Frau die Vorfahrt eines 89-jährigen Autofahrers. Dieser befand sich bereits auf der Berliner Straße und fuhr an der Einmündung zur Friedrich-Engels-Straße vorbei. Beim Zusammenstoß wurden sowohl die Frau als auch der Mann leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Polizeibeamte nahmen eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.