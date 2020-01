René Wernitz

Rathenow/Nauen (MOZ) Die Nähe zur Metropolregion Berlin mit ihren Flughäfen lässt vermuten, dass das sich von China her ausbreitende Coronavirus auch im Landkreis Havelland alsbald ankommen könnte.

In China und darüber hinaus gibt es bereits mehr als 4.500 Fälle, mehr als 100 Menschen starben. Erste Infektionen wurden Anfang der Woche aus Bayern gemeldet. Wer nun den Verdacht hegt, entsprechende Symptome einer Infektion aufzuweisen, sollte zur Untersuchung hoch frequentierte Bereiche wie Notaufnahmen und Arztpraxen vermeiden, rät Dr. Babette Dietrich, Pressesprecherin der Havelland-Kliniken-Unternehmensgruppe, auf BRAWO-Anfrage. Vielmehr sollten Patienten sich telefonisch zunächst an ihren jeweiligen Hausarzt bzw. nach Praxisschluss unter 116 117 an die Kassenärztliche Vereinigung wenden, um sich Rat einzuholen.

Die Kliniken in Rathenow und Nauen sind offenbar auf Herausforderungen wie das Corona-Virus gut vorbereitet. Es bestünde ein Ausbruchsmanagement, so Dietrich, das es ohnehin gibt, ferner einen zum Einsatz kommenden Krisenstab, Checklisten und ganz klare Kommunikationskanäle bis hin zu Landkreis und Landesregierung.

Bei Verdacht auf Infektion mit dem Corona-Virus würden Patienten zunächst isoliert und entsprechend beprobt, so Dr. Dietrich weiter. Wie in allen Kliniken in Deutschland seien auch in Rathenow und Nauen dafür nötige Räume definiert. Wie in anderen denkbaren Ernstfällen können Patienten einzeln isoliert werden, zudem sind Räume zur sogenannten Kohortenisolierung vorgesehen. Da werden mehrere Leute in einem Bereich zusammengelegt.

Überdies seien alle Ärzte der Havelland-Kliniken gebrieft, sich durch Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf dem Laufenden zu halten. Aktuell steht auf der Webseite www.rki.de: "Das Robert Koch-Institut erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage, bewertet alle Informationen und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein. Mit einem Import von einzelnen Fällen nach Deutschland muss gerechnet werden. Auch einzelne Übertragungen in Deutschland sind möglich. Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt derzeit weiterhin gering.‎ Diese Einschätzung kann sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern."

Über die Symptome heißt es: "Gewöhnliche Coronaviren verursachen meistens milde Erkältungssymptomatik mit Husten und Schnupfen. Bestimmte Coronaviren können aber auch schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen, und zu Lungenentzündungen führen. Das neue Coronavirus scheint mit einem schwereren Verlauf einherzugehen. Todesfälle traten allerdings bisher vor allem bei Patienten auf, die bereits zuvor an schweren Grunderkrankungen litten."