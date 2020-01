Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Eine ungewohnt heftige Diskussion gab es am Montag im Ketziner Bauausschuss. In einem Beschlussentwurf für die Stadtverordneten hatte die Fraktion Grüne/Bürger/Piraten vorgeschlagen, dass die Gemeinde Ketzin/Havel die Klimanotlage erklärt und damit die Klimakrise und ihre schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität anerkennt. Deshalb sollten Lösungen bevorzugt werden, die sich positiv auf den Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken. In der Begründung wird auf die letzten Dürresommer und die entstandenen Schäden ebenso verwiesen wie beispielsweise auf die sich aus dem Klimaschutzgesetz des Bundes ergebenden Pflichten der Träger öffentlicher Aufgaben.

"Auf die wirtschaftlichen Schäden in den letzten Dürre-Jahren müsse man reagieren", forderte Ausschussvorsitzender Bert Tschirner (Grüne/Bürger/Piraten). "Haben wir vorher nichts gemacht? Es wird nichts gefordert, es soll nichts beschlossen und nur etwas festgestellt werden", so die Meinung von Volkmar Richter (berufener Bürger). Das reiche nicht für einen Beschuss der Stadtverordneten. "Wir sollten das Thema im Auge behalten, da wir das Thema nicht immer hinreichend beachtet haben", ergänzte Tschirner.

Was folgte, war eine heftige Reaktion von Bürgermeister Bernd Lück (FDP): "Bei allen Beschlüssen berücksichtigen wir die neuesten gesetzlich vorgegeben Standards, beispielswiese bei der Wärmedämmung. Das betrifft auch alle städtischen Gebäude. Und ich lasse mir unterschwellig mit dieser Begründung nicht vorwerfen, dass wir nichts getan haben. Übrigens kann ich für Ketzin/Havel keine Klimanotlage erkennen".

"Ich habe gelernt, nur das auszugeben, was ich in der Tasche habe", bemerkte Jürgen Tschirch (SPD/Freie Wähler) an und bezog sich auf die Forderung, Lösungen zu bevorzugen, die sich positiv auf den Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken. Was wäre wenn dann nicht genügend in Kitas, Schulen, in soziale Bereiche oder die Infrastruktur investiert werden könne, fragte er. Für Thomas Witkowski (berufener Bürger) wäre so ein Beschluss "grenzwertig". Eine Klimanotlage auszurufen sei Sache des Landes oder des Bundes. Das Thema bei den kommunalpolitischen Entscheidungen im Auge zu haben, sei schon empfehlenswert, argumentierte Florian Reimann (SPD/Freie Wähler).

Auch nach dieser konträren Diskussion war keine Annäherung der Standpunkte erkennbar. Dementsprechend lehnten drei Ausschussmitglieder ab, den Stadtverordneten vorzuschlagen, für Ketzin/Havel eine Klimanotlage zu erklären. Je ein Ausschussmitglied stimmte dafür beziehungsweise enthielt sich.