Volkmar Ernst

Herzberg (MOZ) Geduld mussten Kraftfahrer an der Baustelle auf der Bundesstraße 167 zwischen Grieben und Herzberg schon immer aufbringen. Ein Schild vor der Baustellenampel signalisierte ihnen, dass bis zur nächsten Grünschaltung lange Wartezeiten angesagt seien. Der Grund ist einfach: Aus Richtung Grieben kommend wird die Straße vor der Einfahrt nach Herzberg auf einer Länge von 3,2 Kilometern ausgebaut. Doch nicht nur das. Die Straße wird gleichzeitig auf einen Breite von 8,50 Metern verbreitert und zusätzlich auch noch die bislang vorhandene Doppelkurve "entschärft". Eben das ist nur möglich, wenn an dem Straßenabschnitt komplett gebaut wird.

Die Bauarbeiten laufen seit Juli 2019. Im Vorfeld wurden auch Bodenuntersuchungen für die neue Trasse vorgenommen. Es ist auch schon zu erahnen, wie die Streckenführung einmal aussehen wird, da bislang der Verkehr an der Baustellen einspurig vorbeigeführt wurde. Doch das ist nun nicht mehr möglich, wie Robby Werdermann, Dezernatsleiter für die Bauüberwachung beim Landesamt für Straßenwesen, auf Nachfrage mitteilte. "Wir müssen die Straße für die anstehenden Arbeiten ab 10. Februar komplett sperren."

Schwieriger Baugrund

Denn innerhalb der drei Kilometer langen Strecke müssen zwei Durchlässe, also kleinere Gräben, überquert werden. Der Straßenbau dort sollte mittels eines sogenannten Gleitschubverfahrens erfolgen. "Diese Technologie können wir jedoch nicht einsetzen, weil der Untergrund unter der vorhandenen Fahrbahn das nicht hergibt. Das konnte auch bei den Voruntersuchungen des Baugrundes nicht festgestellt werden, weil dafür die Fahrbahn hätte durchbohrt werden müssen. Doch wurde darauf verzichtet, um die Straße dafür nicht zusätzlich sperren zu müssen", so der Fachmann. Die Folge ist, dass die Durchlässe nun auf andere Art gebaut werden, alternativ mit Spundwänden. Dafür sind indes Spezialfahrzeuge und spezielle Technik erforderlich, die weit mehr Platz erfordern als vorhanden ist. Sie ragen auf die vorhandene zweite Fahrbahn hinein. "Um der Sicherheit Willen bleibt uns deshalb nicht anderes übrig, als für die Bauarbeiten die Bundesstraße in Gänze zu sperren", so Robby Werdermann. Weder die Arbeiter noch die Kraftfahrer dürften gefährdet werden.

Derzeit werden im Bereich der Durchlässe die Umfahrungen für die Baufahrzeuge angelegt. Danach werden die alten Fahrbahnen abgetragen und können die Spundwände gesetzt werden. Bis voraussichtlich Oktober wird die Sperrung dauern.