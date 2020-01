Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Bereits Ende 2019 erhielten zahlreiche Grundstückseigentümer in der Region Neustadt, Kyritz und Wusterhausen Post von der Telekom Deutschland GmbH, zusammen mit einem Infoschreiben vom Landrat. "1 800 Adressen wurden im ersten Ausbaucluster angeschrieben", berichtet Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Doch die Zahl der Rückmeldungen sei noch ausbaufähig, sagt er. "Da ist noch Luft nach oben. Wir hoffen auf mehr Meldungen."

In dem Brief geht es um die erste Phase des Breitbandausbaus mit Glasfaser für schnelles Internet im Landkreis und die dafür notwendige Auftragserteilung. "Nur wer innerhalb der jeweiligen Ausbauphase der Telekom den Auftrag erteilt, bekommt den Glasfaseranschluss auch kostenlos bis ins Haus beziehungsweise aufs Grundstück verlegt", erklärt Uleniecki. Werde diese erste Ausbauphase verpasst, kostet der Anschluss 799 Euro, betont er.

"Mit dem jetzigen Auftrag sind keinerlei Kosten oder Zahlungen verbunden, man schließt auch keinen Internetvertrag mit der Telekom ab", so Uleniecki. Das Angebot gilt allerdings nur für Eigentümer, auf deren Grundstück bisher nur Netzverbindungen mit weniger als 30 Mbit pro Sekunde zur Verfügung stehen. Mit einem Glasfaseranschluss werden künftig bis zu 1 000 Mbit pro Sekunde möglich sein. Bereits im Februar sollen die Bauarbeiten beginnen. Weitere Ausbaugebiete im Landkreis werden folgen.

Bei Fragen oder Problem zum Breitbandausbau des Kreises können sich Einwohner an Carsten Fechner vom Bauamt wenden. Er ist erreichbar unter 03391 6886099 oder per Mail an breitbandausbau@opr.de