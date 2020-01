Ina Matthes

Dahlewitz (MOZ) Bei Rolls Royce heißen sie "Fitter". Das ist ein englischer Begriff für Fluggerätemechaniker. Und diese sucht das Werk in Dahlewitz gerade – in Deutschland, in Polen, in den USA, Großbritannien – weltweit. "Für uns ist klar, dass wir die Mitarbeiter nicht allein am deutschen Markt bekommen können", sagt Kerstin Gessler, Personalleiterin bei Rolls Royce Deutschland. Derzeit arbeiten für den Konzern 4000 Menschen in Deutschland, davon 3000 im märkischen Dahlewitz. Rund 16 Prozent der Belegschaft in Deutschland sind Ausländer. Sie gehören mehr als 50 Nationen an.

Für den internationalen Konzern gehört zum Alltag, was für viele kleine und mittelständische Firmen Neuland ist - die Beschäftigung von ausländischen Mitarbeitern. Wie sie erfolgreich angeworben und integriert werden können, war Thema eines Forums der Allianz der Berliner und Brandenburger Luft-und Raumfahrtbranche BBAA am Mittwoch in Wildau.

Denn ab 1. März soll es für deutsche Firmen einfacher werden, Personal aus dem Ausland einzustellen. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll es erleichtern, Beschäftigte aus Ländern außerhalb der EU zu engagieren. Der deutsche Arbeitsmarkt ist dann nicht mehr vor allem für Akademiker aus sogenannten Drittstaaten zugänglich, sondern für alle mit einem anerkannten Berufsabschluss und Deutschkenntnissen. Bei IT-Fachleuten reicht sogar der Nachweis, dass sie einige Jahre in der Branche gearbeitet haben. Der Gesetzgeber will eine gesteuerte Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt regeln.

Beim Rekrutieren von Fachleuten im Ausland helfen den Unternehmen Dienstleister wie Aviation Power. Portale im Internet wie Indeed, VONQ oder Eures – ein Angebot der EU – sind erste Kontaktpunkte. Die Suche ist oft aufwendig, beschreibt Maik Johann Bossmann von Aviation Power. "Man muss viel investieren." Teils werden für eine Stelle bis zu 300 Kandidaten gesichtet, mit 30 von ihnen werden Gespräche geführt, drei lernt der Arbeitgeber persönlich kennen. Dabei kommt es dann darauf an, den geeigneten Bewerber schnell zu binden. Ein Hemmnis sind häufig die Visaverfahren, die teils bis zu einem Jahr dauern können.

Jemanden zu finden ist das eine, ihn zu halten noch eine andere Sache, wie Debora Aust vom Landes-Netzwerk IQ Brandenburg weiß. IQ Brandenburg will die Integration von Migranten fördern und berät kleine und mittelständische Unternehmen zu diesem Thema. Brandenburg sei bekannt als Reiseregion, meint sie. Als ein Land zum Arbeiten müsse es attraktiver werden. Menschen mit ausländischen Wurzeln fühlten sich oft "kulturell nicht schnell genug zuhause." Ähnlich sieht das Marcus Tolle, Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus. "Geld ist nicht alles." Die Firmen müssten sich öffnen, verändern wollen. So gebe es bei den Unternehmen in der Lausitz nicht nur Zustimmung, wenn es um Zuwanderung geht.

Geschätzte Fremde

Rolls Royce sieht in Vielfalt einen Vorteil: "Wir haben eine höhere Produktivität durch Diversität", sagt Personalchefin Gessler. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen hätten verschiedene Sichtweisen auf Probleme. Der Konzern hat eine Charta der Vielfalt unterzeichnet. Fairness, gegenseitige Rücksichtnahme, Wertschätzung gehören zur Kultur im Unternehmen. Englisch, ist die Arbeitssprache.

Während Konzerne Strukturen für die Integration ausländischer Mitarbeiter aufbauen, ist es für kleine Unternehmen oft schon eine Herausforderung, mit Bewerbungsunterlagen auf englisch oder polnisch umzugehen, meint Marcus Tolle.

Eine Lösung dafür könnte aus seiner Sicht sein, Verbünde zu schaffen, die Firmen Unterstützung durch Experten mit den entsprechenden Sprachkompetenzen bieten. Vor allem für kleinere Firmen, deren Belegschaft in den nächsten Jahren in Rente geht, sieht er in der Integration von Ausländern eine Chance auf Fortbestehen - falls sie sich denn verändern wollen.

Bereits jetzt wächst der Anteil ausländischer Beschäftigter in Brandenburg. Er hat sich nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit in den vergangenen zehn Jahren verfünffacht - von rund 11 600 auf mehr als 58 500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das Gros kommt aus Polen. Nur rund acht Prozent kamen als Asylsuchende ins Land.

Auch unter den Studenten gibt es einen Zuwachs an ausländischen Kommilitonen - um fast 50 Prozent seit 2010. Sie machen 16 Prozent aller Studenten aus. Von den zugewanderten Nicht-Akademikern arbeiten allerdings viele in Helferberufen - als Leiharbeiter, in der Reinigungsbranche, in der Gastronomie. Viele seien als Helfer tätig, obwohl sie Qualifikationen aus ihren Heimatländern mitbringen, sagt Andreas Hoffmann von der Wirtschaftsförderung Brandenburg WFBB. Hier gebe es Nachholbedarf bei Qualifizierung und Anerkennung. Unternehmen sollten auch eigene Weiterbildung anbieten.

Rolls Royce setzt bei seiner Facharbeiter-Suche auf Qualifizierung - für alle. Menschen aus der Lausitz beispielsweise, die nach einer neuen Perspektive suchen oder Beschäftigten von Autozulieferbetrieben, die Personal entlassen, will der Konzern Arbeitschancen und Qualifizierung bieten. Auf seiner Webseite wirbt er um Mitarbeiter aus Metall- und Elektroberufen. Rolls Royce sei bereit, in ihre Ausbildung zu investieren, sagt Kerstin Gessler. Der Konzern suche "sehr viele" neue Leute.