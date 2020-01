So könnte es an der Friedrich-Ebert-Straße aussehen: Die am Computer entworfene Grafik zeigt die Rückseite des geplanten Gebäudekomplexes. Allerdings soll es im Hofbereich mehr Grün geben, als hier zu sehen ist. © Foto: Friederike Bunnefeld

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Immer wieder hebt Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner hervor, dass in Sachen Wiederbebauung der wohl letzten durch Bombenabwürfe entstandenen Brachflächen im Zentrum noch nichts entschieden ist.

"Erst wenn es eine mehrheitliche Auffassung in der Stadtpolitik gibt, wie es an der Friedrich-Ebert-Straße weitergehen soll, werden wir die nächsten planungsrechtlichen Schritte beschreiten", sagt die Vertreterin der Rathausspitze. Wie diese dann aussehen würden, sei aktuell nicht abschätzbar. Ausdrücklich weist Anne Fellner auf den Diskussionsprozess mit den Volksvertretern, den Aktivisten der offenen Gruppe "Recht auf Stadt", den Gewerbetreibenden und den Grundstückseigentümern hin, der gestartet werden soll, sobald die in Auftrag gegebene Aktualisierung des Einzelhandelsgutachtens erledigt und das städtische Grün- und Freiflächenkonzept erarbeitet ist. Der vielfältigen Diskussion solle Zeit und Raum gegeben werden.

"Wir fassen uns in Geduld", sagt Eike Beitz von der Schomaker Baugruppe aus Dörpen, Niedersachsen, die in Eberswalde schon den Neubau der Agentur für Arbeit an der Bergerstraße und das Einkaufszentrum Alte Brauerei an der Wilhelmstraße errichtet hat.

Mehr Grün im Innenhof

Im April vorigen Jahres hatte der Investor seine Absicht bekundet, auf dem rund 8000 Quadratmeter großen Grundstück an der Friedrich-Ebert-Straße alles in allem sieben mehrstöckige Häuser hochzuziehen, von denen sechs einen Block bilden. Die untere Etage sollte jeweils Ladenzeilen vorbehalten sein, in der ersten Etage waren knapp 100 Stellplätze für Autos vorgesehen, die Stockwerke darüber wurden für Wohnungen konzipiert, deren Zahl noch variabel ist.

"An diesem Konzept haben wir noch nichts verändert", betont Eike Beitz. Denn die angestrebte Bebauung orientiere sich an den Gegebenheiten, wie sie dort bis fast zum Ende des Zweiten Weltkrieges Bestand hatten. "Und wir sind überzeugt davon, dass dieses Vorhaben auch wirtschaftlich sinnvoll wäre", fügt der Mitarbeiter der Schomaker Baugruppe an, der nach eigenen Angaben bereits wesentliche Teile des Areals gehören. "Nur kleinere Bereiche müssen wir noch erwerben", sagt Eike Beitz, der auf ein klares Signal von Stadtpolitik und Rathausspitze hofft. "Wir werden reagieren, wenn wir wissen, was sich Eberswalde an diesem Standort wünscht und was dort erlaubt ist", kündigt der Vertreter des Investors an. Seit dem ersten Aufschlag im Frühjahr vorigen Jahres sei die Planung leicht geändert worden. So gebe es jetzt mehr Grün im Innenhof.

Zeitdruck verspüre die Schomaker Baugruppe in Eberswalde zwar nicht. "Dennoch würden wir es begrüßen, wenn wir auf eine klare Ansage nicht zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten müssten", sagt Eike Beitz.

Vor allem bei den Aktivisten von "Recht auf Stadt" hatte die angestrebte Blockbebauung der Wiese für Proteste gesorgt. Die vorwiegend zum Umfeld der Hochschule für nachhaltige Entwicklung gehörenden Mitglieder der Gruppe fordern, dass gründlich überprüft werden sollte, wie sich der Gebäudekomplex lufthygienisch, klimatisch und ökologisch auswirken würde.

Das sieht der CDU-Stadtverordnete Dietmar Ortel ähnlich, der im Altstadtcarreé, also in Nachbarschaft zur Grünfläche, eines seiner vier Optiker-Fachgeschäfte betreibt. "Es ist wichtig, bei den gesamten Planungen die Bürger und die jungen Akteure von ,Recht auf Stadt’ einzubeziehen, die leidenschaftlich, auch unter Berücksichtigung klimarelevanter Voraussetzungen, ihre Interessen vertreten, damit die Fläche umsichtig gestaltet werden kann", urteilt der Kommunalpolitiker und Unternehmer.

Finowkanal als Pluspunkt

Die Rahmenbedingungen für den Einzelhandel hätten sich stark verändert, hebt Dietmar Ortel hervor. Für Eberswalde gehe es inzwischen vorrangig darum, die vorhandenen Strukturen zu stabilisieren. Lebendige Innenstädte würden sich heute neu definieren. Dabei gehe es besonders um die Aufenthaltsqualität und eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Eberswalde könne mit seiner Identität als Waldstadt und mit dem Finowkanal punkten. "Dies muss mit einem gezielten Standortmarketing in den Vordergrund gestellt werden", urteilt er. Es sei eine große Stärke erfahrener Politiker, an den notwendigen Entscheidungen diejenigen zu beteiligen, denen die Zukunft gehöre, schreibt der Stadtverordnete seinen Kollegen ins Stammbuch.

An der Online-Umfrage zur Wiederbebauung haben sich bis Mittwochnachmittag 1724 Abstimmende beteiligt. 74,3 Prozent würden zusätzliche Wohnungen und Geschäfte begrüßen.