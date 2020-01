Emil Lauer

Hohen Neuendorf Für viele gehören Tablets oder Laptops nicht in den Schulunterricht. Im Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf sind sie hingegen schon längst Alltag. Vielleicht gerade deshalb argumentierte der stellvertretende Schülersprecher, Leiter der Mathe AG und amtierende Marie-Curie-Preisträger Marco Magacs am vergangenen Dienstag bei einer Diskussionsrunde zum Thema "digital Revolution – Wer braucht schon Kreide? Gönnt euch Tablets!" für ihre Verwendung. "Ich konnte in meiner Seminararbeit feststellen, dass Schüler mit iPads tatsächlich produktiver sind", berichtet er. Dabei habe er seine eigenen Erfahrungen, wie auch die der Mitschüler, die er zu diesem Zweck befragt hatte, einfließen lassen. Neben ihm auf der Tribüne saßen zudem die beiden Lehrer Paul Aurin und Benjamin Lutter sowie Dr. Lena Florian, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Potsdam.

Der Grund für die Diskussionsrunde liegt im Seminarkurs für Journalismus der elften Klasse. Die Schüler dieses Kurses veranstalteten das sogenannte "Junior Science Café", wo Jugendliche Gesprächsrunden mit Experten zu aktuellen Wissenschaftsthemen organisieren. "Ein Kollege hat schon mal so etwas ähnliches mit seinem Seminarkurs gemacht, und hatte dies auch empfohlen. Die Kursteilnehmer waren frei in der Auswahl, welches Thema sie gerne behandeln würden", erzählt der Lehrer und Kursleiter Rüdiger Becker. Ziel sei es unter anderem gewesen, dass die Jugendlichen selbstständig arbeiten sollten. "Die Schüler sehen dann auch, was das für ein Aufwand ist, so etwas zu organisieren", schiebt er hinterher. Dafür mussten sie sich beispielsweise in verschiedene Gruppen aufteilen, die sich dann eigenständig um Dinge wie die Moderation, die Organisation oder die Auswahl der Experten kümmerten.

Nach einer kurzen Vorstellung der vier Experten durch die beiden Moderatorinnen, plädierten zu Beginn alle für die Digitalisierung der Schulen. "Durch digitale Hilfsmittel haben wir ein viel größeres Lernspektrum und können dadurch auch viel individueller auf die Schüler eingehen", erklärte Lutter, der Mathe-, Physik- und Informatiklehrer ist. Ähnlich sieht es auch sein Kollege Paul Aurin. "Allein das Vergleichen der Hausaufgaben kann so deutlich personenbezogener erfolgen, als wenn ich das analog ganz schnell mache." Insgesamt herrschte auf der Bühne Einigkeit in dem praktischen Nutzen von digitalen Medien. Besonders Apps hoben die beiden Lehrer hervor. Diese seien für manche Unterrichtsfächer wie Mathematik mittlerweile kaum mehr wegzudenken. "Bei GeoGebra können wir zum Beispiel Funktionen darstellen und das Ganze so viel besser visualisieren", erklärt Lutter.

Die These, dass das Soziale miteinander durch die Verwendung von Tablets in den Schulen leiden würde, ist besonders für Lena Florian nicht nachvollziehbar. "Die Schüler kommunizieren weiterhin über digitale Werkzeuge. Vor allem in der Forschung ermöglicht uns die Technik, noch mehr kommunizieren zu können", erklärt sie. "Die Schüler können bei Gruppenarbeiten dadurch auch viel direkter miteinander arbeiten und so gleichzeitig zum Beispiel einen Text bearbeiten", bekräftigte Florian.

Auch die Aktion "Bring your own devices" (zu deutsch etwa: bring’ deinen eigenen Laptop oder dein Tablet mit in die Schule) war ein Thema. "Es ist momentan ja nur für die elften und zwölften Klassen möglich, eigene digitale Werkzeuge in die Schule mitzubringen", erklärte Aurin. Die Problematik, dass die Schüler sich dadurch ablenken lassen würden, sei aber natürlich da. "Allerdings brauchst du kein Tablet, um dich vom Unterricht abzulenken. Die Schüler malen dann halt auch einfach in ihre Hefte", sagt er.

Die Schüler sind von ihrem Projekt auf jeden Fall begeistert. "Es ist ein sehr interessantes Projekt, was ich auf jeden Fall nochmal machen würde", erzählt der 16-jährige Felix Liebich. Neben der Arbeit am "Junior Science Café" besuchten sie auch die Studios vom Radiosender Fritz. "Das war sehr spannend", berichtet er. Auch seine Mitschülerinnen Marie Mitsch und Annika Grieger stimmen ihm da voll zu. "Wir haben sehr viel im Team gearbeitet und jeder hatte seine eigenen Aufgaben, damit alles funktioniert", sagt Mitsch. Und Grieger ergänzt: "Vielleicht könnten wir nächstes Mal noch mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Dann könnten vielleicht auch mehr Leute kommen."