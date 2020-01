Jürgen Liebezeit

Zühlsdorf (MOZ) In Zühlsdorf werden in diesem Jahr weitere 700 Gas-Hausdruckregler ausgetauscht. Diese Ankündigung des Erdgasnetzbetreibers Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB), die zur Energie Mark Brandenburg (EMB) gehört, hat in dem Dorf für große Unruhe gesorgt. Entsprechend groß war das Interesse an einer Informationsveranstaltung am Dienstagabend im Mehrzweckraum. Weil mehr Einwohner kamen, als der Saal aufnehmen kann, wurden kurzerhand zwei Veranstaltungen nacheinander durchgeführt.

Die NBB hat am 1. Januar 2018 nach einer Ausschreibung durch die Gemeinde den Betrieb des Zühlsdorfer Gasnetzes für die nächsten 20 Jahre übernommen. "Bei der technischen Überprüfung haben wir festgestellt, dass die vorhandenen Regelgeräte vom Hersteller nicht mehr angeboten werden", sagte Andreas Winkemann, Leiter des Konzensionsmanagements bei der NBB. Es gebe zwar eine geringe Reserve an Ersatzteilen, langfristig könne aber die sichere Versorgung der Zühlsdorfer nicht gewährleistet werden. Deshalb habe sich das Unternehmen zu einem kompletten Austausch der Regelgeräte entschieden. "Wir wollen alle Netzanschlüsse auf den neusten Stand der Technik bringen", erklärte Winkemann den Hintergrund der Maßnahme. Angaben zu den Investitionskosten wurden nicht gemacht.

Bei der Überprüfung der Anlagen wurde aber auch festgestellt, dass einige der Netzanschlüsse mit Carports, Wintergärten oder Terrassen überbaut worden sind. "Das ist nicht erlaubt", sagte Torsten Jagoschinski, der für die NBB für die Themen Planung und Bau in Brandenburg verantwortlich ist. Er sicherte aber zu, einvernehmliche Lösungen für jeden Fall zu finden. Er wies auch darauf hin, dass die Regler nicht zugebaut werden dürfen. "Eine richtige Verkleidung ist nicht zulässig."

Insgesamt sind von der Maßnahme zirka 870 Haushalte im Ort betroffen. Rund 170 Gasregler wurden bereits im vergangenen Jahr ausgetauscht. Die restlichen gut 700 Anschlüsse werden dieses Jahr zwischen Februar und November in Angriff genommen. Pro Gerät wird ein halber Arbeitstag veranschlagt. Dazu muss vor dem Gebäude eine kleine Grube ausgehoben werden, die anschließend wieder verschlossen wird. Sollten Pflasterarbeiten notwendig sein, werden diese von der beauftragten Firma übernommen. "Wir machen nicht alles auf. Wir nutzen das vorhandene Schutzrohr, um die neue Leitung durchzuführen", so Jagoschinski. Kosten kommen auf die Hauseigentümer in der Regel nicht zu. Übrigens: Ein Abblasrohr, wie es bei älteren Anlagen noch vorhanden ist, ist heute nicht mehr notwendig.

Viele der mehr als 140 Besucher des Informationsabends zeigten sich skeptisch angesichts der bevorstehenden Maßnahme. Sie zweifelten die Notwendigkeit an. "Ich habe vor drei Jahren eine neue Anlage bekommen und dachte, ich habe jetzt erst einmal Ruhe", schimpfte ein Mann. Andere befürchten, dass die Gaspreise dadurch steigen.

Nach dem Austausch haben die Hauseigentümer übrigens erst in zwölf Jahren wieder mit der NBB zu tun, wenn alles korrekt läuft und nichts repariert werden muss. Dann ist nämlich die erste Kontrolle fällig.