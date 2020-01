Kontrolle an asiatischen Flughäfen: Passagiere werden bei ihrer Ankunft am Flughafen "Sultan Iskandar Muda" in Indonesien einem Temperatur-Scan unterzogen. Die indonesischen Behörden gaben bekannt, dass sie Flüge nach Wuhan, dem chinesischen Epizentrum des Coronavirus, eingestellt haben. © Foto: Zikri Maulana

Jie Xiang telefoniert täglich mit seiner Familie und Verwandten in China. Der Restaurant-Manager im Hohen Neuendorfer China-Restaurant Himmelspagode ist in großer Sorge, denn das Coronavirus hat in seiner Heimat in einigen Regionen das öffentliche Leben lahm gelegt. Weltweit sind inzwischen mehr als 6 000 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert, die meisten von ihnen in China. 132 Menschen sind bislang gestorben. Jie Xiang sitzt in Hohen Neuendorf und will vor allem praktische Hilfe leisten, indem er seine Familie mit Atemschutzmasken aus Deutschland versorgt. "Dort gibt es fast keine mehr", sagt der 42-Jährige. "Die Menschen in China haben große Angst."

Atemschutzmasken sind gefragt

Noch scheint die Krankheit weit weg zu sein, aber dass das Virus auch Brandenburg erreichen könnte, befürchten viele Menschen in Oberhavel. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Virus auch zu uns kommt", sagt ganz sachlich die Oranienburger Apothekerin Angela Podoga. Sie spürt in der Askania-Apotheke aber auch, wie ihre Kundschaft auf die immer größer werdende Anzahl von Coronavirus-Erkrankten reagiert. Zum Beispiel mit Nachfragen nach Atemschutzmasken. "Die sind jetzt bereits Mangelware", sagt die Apothekerin. "Bisher hatten wir immer nur wenige Mundschutzmasken auf Lager, sie sind sonst kaum gefragt. Doch jetzt haben wir nachbestellt."

Die Masken gebe es in unterschiedlichen Qualitäten. In der Pflege und in Krankenhäuser sind Masken mit Bakterien- und Virenfilter im Einsatz. "Solche haben wir auch geordert", sagt Angela Pogoda. Sie haben allerdings auch ihren Preis. Sie kosten zwei bis drei Euro. Die Apothekerin hält den Ball flach, versucht ihre Kunden angesichts der Viren-Gefahr aus China zu beruhigen. Sie rät, sich wie in der Grippezeit zu verhalten. "Häufig Händewaschen, in die Armbeuge niesen, Kontakte mit Kranken vermeiden, gesund ernähren, viel frische Luft." Auch wenn das Corona-Virus vielleicht schon vor der Tür steht. Die Grippewelle hat Brandenburg längst erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in den ersten vier Wochen des Jahres 364 Grippefälle gemeldet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 297 Fälle. Experten empfehlen, sich noch impfen zu lassen.

Reisende sind verunsichert

Nervös macht der Virus jedoch Touristen, die zurzeit ihren Urlaub planen. "Wir haben zuletzt keine Reisen nach China verkauft", sagt Ulrike Dölle vom Reisebüro "Die UrlaubsCHECKer IN Borgsdorf". "Es erkundigen sich aber Leute bei uns, die nach Thailand oder in andere asiatische Länder wollen, ob sie wegen des Virus’ in diese Länder bedenkenlos reisen können und ob die Versicherung im Zweifel zahlt." Letzteres ist nach Auskunft von Ulrike Dölle klar geregelt. "Geld zurück gibt es nur, wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für eine bestimmte Region ausspricht. Dann sagen die Veranstalter die Reisen dorthin aber meist sowieso ab." Die Urlaubsexpertin rät deshalb: "Wer unsicher ist, sollte sich lieber gleich ein anderes Urlaubsziel aussuchen. Denn spätestens wenn man gebucht hat, verfolgt man dann jeden Tag nervös die Nachrichten. Und das ist ja nicht entspannend. Urlaub soll schließlich Spaß machen."

Unternehmer bleiben gelassen

Völlig entspannt ist Ulrich Feldmüller, der Geschäftsführer der Deutschen Zählergesellschaft (DZG). Das Oranienburger Unternehmen lässt seine Produkte inzwischen von chinesischen Partnerfirmen vorfertigen. Feldmüller fliegt regelmäßig ins Reich der Mitte. "Die Chinesen verfügen über ein funktionierendes Gesundheitssystem. Die Kontrollen an den Flughäfen sind grundsätzlich streng. Ich denke, sie bekommen die Situation dort relativ schnell wieder in den Griff." Feldmüller sagt, er denke momentan keineswegs daran, seine für das Frühjahr geplante Reise nach China abzusagen. "In den Regionen unserer Standorte sind bislang auch keine Erkrankungen bekannt."

Tochterunternehmen in China

Ähnlich wird die Lage in Oranienburgs größtem Unternehmen, Orafol, beurteilt. Der Konzern, der mit selbstklebenden Folien für grafische Anwendungen, reflektierende Materialien und Klebebandsystemen zu den Weltmarktführern zählt, hat in Xiamen ein Tochterunternehmen, das den chinesischen Markt mit reflektierende Materialien für Verkehrszeichen und Warnmarkierungen für Baustellen, beliefert. Xiamen ist eine Küstenstadt mit rund 1,8 Millionen Einwohnern im Südosten von China. Sie liegt über Tausend Kilometer entfernt von der Region Wuhan.