Jens Sell

Strausberg (MOZ) In Zeiten der statistisch annähernden Vollbeschäftigung am Berliner Rand wird der Fachkräfte- und Nachwuchsmangel in Klein- und mittelständischen Unternehmen wie besonders Handwerksbetrieben oder Gastronomieeinrichtungen langsam zum existenzbedrohenden Problem. Die Stic Wirtschaftsfördergesellschaft will betroffenen Firmeninhabern Wissen vermitteln, wie sie Mitarbeiter halten, den Krankenstand senken und Berufsnachwuchs gewinnen können.

Motivation ist das A und O

Stic-Geschäftsführer Andreas Jonas hat angesichts des wachsenden Problems den Bereich Fachkräftesicherung mit der neuen Mitarbeiterin Rebekka Schween verstärkt: "Seit 2014 ist der Fachkräftemangel Thema unserer Arbeit, das Wichtigste neben der Sicherung von Flächen für Gewerbeansiedlungen", sagt Jonas. Befragungen von Firmeninhabern, besonders Handwerksmeistern, hätten Defizite im Bereich der Personalentwicklung ergeben.

Die Chefs sind in erster Linie in Sachen Auftragsakquise und Management der Abarbeitung der Aufträge unterwegs. Die Personalführung haben sie selten im Blick. Mitunter ist es auch eher die Frau des Inhabers, die oft im Büro arbeitet, die dann zur Ansprechpartnerin der Mitarbeiter wird. Frühe Alarmsignale wie steigender Krankenstand oder Fluktuation würden von den Unternehmern oft zu spät wahrgenommen, berichtet der Leiter der Fachkräftesicherung im Stic, Steffen Liebau: "Sie haben eben keine Personalabteilung wie die großen Firmen und Konzerne, und sie haben meist auch nicht den Blick dafür und die Methoden und Instrumentarien erlernt, um unerwünschten Entwicklungen wirksam gegenzusteuern."

Für Steffen Liebau sind auch Inhaber kleinerer Unternehmen gut beraten, wenn sie die langfristige Personalentwicklung in den Fokus nehmen: Welche Fachkraft wird die Firma in den nächsten Jahren verlassen? Kann ich mit individuellen Arbeitszeitmodellen oder modifizierten Aufgaben eine Berufstätigkeit bis zur Altersrente fördern? Wie ersetze ich ausscheidende Kollegen, wie also ziehe ich geeignete Bewerber für eine Ausbildung oder Absolventen in meine Firma? Wie kümmere ich mich um die Arbeitssicherheit und Zufriedenheit der Kollegen und senke so den Krankenstand und die Fluktuationsrate? Wie gehe ich mit Kündigungen um, lasse ich den Kollegen kommentarlos ziehen oder spreche ich mit ihm über seine Wünsche und Vorstellungen?

Auch im ländlichen Raum

Im stressigen Firmenalltag gehen solche Fragen meist unter. Ignoriert man sie, können sie einen Betrieb schon mal in eine personelle Schieflage bringen. Damit das nicht passiert, beginnt am Freitag im Stic in Strausberg eine vierteilige Workshop-Reihe für Unternehmer aus Märkisch-Oderland "Tipps und Tricks in der Personalentwicklung für Unternehmer in MOL". Die nächsten Workshops finden am 10., 14. und 17. Februar statt, jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Die Workshops haben die Themen "Strategische Mitarbeitermotivation", "Fachkräftegewinnung im ländlichen Raum", "Individuelle Mitarbeitermotivation" und "Azubi-Gewinnung im ländlichen Raum".

Gerade beim letzten, der Gewinnung von Auszubildenden, wollen Steffen Liebau und Rebekka Schween zielgruppenorientiertes Denken vermitteln.

E-Mail:fachkraefte@stic.de