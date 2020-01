Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Schon seit Monaten hängen im Hausflur eines Wohnblocks An der Schleuse in Eisenhüttenstadt Kabel aus der Wand. Schon seit Monaten beklagt sich Mieter Reinhard Döhler über diesen Zustand. "Wenn man etwas anfängt, muss die Arbeit auch zu Ende geführt werden", findet er.

Bereits im September 2019 berichtete die MOZ darüber, dass die Telekom noch für den Ausbau der letzten Meter Glasfaserkabel in den Gebäuden An der Schleuse sorgen muss. "Der uns zugesagte Fertigstellungstermin in allen betroffenen Objekten war Dezember 2019, dieser wurde aber in verschiedenen Aufgängen nicht eingehalten", erklärt Oliver Funke, der Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft (Gewi), die im Block, in dem auch Reinhard Döhler wohnt, Vermieter ist. Trotz mehrerer Nachfragen bei der Telekom sei kein neuer Bauablaufplan übergeben worden. Funke verweist darauf, dass es sich bei der Erschließung "Glasfasernetz VI. Wohnkomplex" um ein eigenständiges Projekt der Telekom AG handele. Diese sei für die Koordinierung, Ausführung, Finanzierung und Umsetzung verantwortlich. Den Durchbruch vom Hausflur in die Wohnung und die dortige Installation bezeichnet er als die finale Arbeit seitens der Telekom.

Gewi sieht Ziel nicht erreicht

"Sofern uns durch Mieter oder eigene Kontrollen Gefahrenstellen durch die Glasfasernetzerrichtung bekannt waren, haben wir umgehend den Auftraggeber informiert. Die Sauberkeit und Ordnung wurde daraufhin meist durch die ausführenden Unternehmen hergestellt", teilt Funke mit. Er fügt hinzu, dass die Lichtleiterkabel kaum ein Sicherheitsrisiko darstellen würden, da sie während der Bauphase nicht angeschlossen seien. "Es sieht trotzdem nicht schön aus und der eigentliche Sinn, die Versorgung mit schnellen Datenstrom, ist auch nicht erreicht." Die Gewi als Eigentümer und Vermieter nehme Informationen gern entgegen. Grundsätzlich sei aber die Telekom der Ansprechpartner. Eine Presseanfrage an das Telekommunikationsunternehmen läuft.