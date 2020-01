Nadja Voigt

Altreetz (MOZ) Diese Nachricht im Polizeibericht hatte am Mittwoch viele traurig gemacht: Aus dem Oderbruchzoo in Altreetz haben ein oder mehrere Täter die "Kasse des Vertrauens" gestohlen. "Das ist ein moralischer Tiefschlag", sagt Roman Bourwieg dieser Zeitung auf Nachfrage. Der Leiter der Stephanus gGmbH Werkstätten Bad Freienwalde, die den Oderbruchzoo im Herbst vor der Insolvenz retteten, und seine Mitarbeiter habe der Diebstahl wütend gemacht. "Wir bemühen uns sehr um die Einrichtung. Und jeder Cent wird gebraucht. Gerade im Frühjahr stehen jetzt viele Arbeiten an. Und dann kommt einfach jemand, der das alles nicht achtet."

Schlimmer als der finanzielle Schaden wiegt das Gefühl, bestohlen worden zu sein. Denn im Häuschen des Eingangs stand der Kassen-Kasten. "Und wir wollten eigentlich noch einen daneben stellen, um Spendengelder für den Krefelder Zoo zu sammeln. Davon werden wir nun Abstand nehmen", sagt Roman Bourwieg. Schweren Herzens. Denn man fühle sich der Einrichtung, die Silvester durch ein tragisches Unglück fast alle Affen durch einen schweren Brand verloren hatte, sehr verbunden.

Als Tatzeitraum gibt Roman Bourwieg den Sonntagnachmittag an. Eine Mitarbeiterin habe den Diebstahl entdeckt. Der Werkstattleiter habe sich dann Montag ein Bild gemacht und die Polizei informiert. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte war zunächst nicht klar.