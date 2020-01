Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwischen 40 bis 50 Anwohner versammelten sich am Mittwochabend auf dem Hansaplatz in Nord. Eingeladen dazu hatte Enrico Dreger, selbst Einbruchsopfer, um nachbarschaftliche Hilfe gegen eine drei- bis vierköpfige Einbruchsbande zu organisieren, die laut Dreger und anderen Anwohnern, seit Wochen ihr Unwesen im Viertel treiben soll. Auch Bürgermeister Claus Junghanns, Steffen Wenzek, Leiter des Amtes für Ordnung und Sicherheit und der Leiter des Polizeireviers Frankfurt, Frank Bonack, hörten sich die Sorgen der Bürger an. Leider kam es am Ende der Versammlung zu einem Zwischenfall: Nachdem ein älterer Herr über seine nächtlichen Streifgänge mit seinem Hund durch’s Viertel berichtete und sich über die – in seinen Augen – zu geringe Polizeipräsenz aufregte, brach er zusammen und musste reanimiert werden. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Klinikum.

Eine emotionale Diskussion

"Eine kleine, schlanke Person stieg auch bei uns ein", berichtet eine Frau. Von ertappten Fahrraddieben und fremden Männern, die im eigenen Wohnzimmer beim Einbruch erwischt wurden, erzählen andere Anwohner. "Wir nehmen Ihre Sorgen ernst", sagt Bürgermeister Junghanns. Allerdings bittet er um Sachlichkeit in der emotionalen Diskussion. Die Stadt biete mit der Polizei zusammen Präventionsangebote für Nord an. Möglich seien auch Sicherheitsstreifen, wie schon im Lennépark vorhanden, wo geschulte Bürger mit Polizisten zusammen für Sicherheit sorgen. Am Ende können die Anwohner ihre Kontaktdaten bei Dreger hinterlassen. Ein weiteres öffentliches Treffen sei für Mitte/Ende Februar geplant, so Junghanns.

Dass jemand Fremdes unbefugt im Haus war, das ist meistens das schlimmste für Einbruchsopfer – so auch für Enrico Dreger. Kleidung, Schmuck und technische Geräte, all diese Sachen haben Unbekannte aus der Wohnung kurz vor Weihnachten in der Seelower Kehre mitgenommen. "Die haben sich in aller Seelenruhe ihre Taschen und Koffer voll gemacht", erzählt der Versicherungsexperte. Zwischen 12 und 20 Uhr drangen die Täter bei ihnen zu Hause ein. Niemand, auch keiner der Nachbarn bekam etwas mit. Bei der Nachbarin unter ihnen sei Schmuck in fünfstelliger Höhe weggekommen. "Im Hansa-Viertel gab es in den vergangenen fünf Wochen 12 Einbrüche in Wohnungen und Häuser", sagt Dreger. Dazu kämen 20 bis 30 aufgebrochene in Gartenhäuschen oder -lauben.

Auch am 10. Januar wurde in Hansa Nord im Bereich Seelower Kehre, Berg- und Lennéstraße mehrmals eingebrochen, vermeldete die Polizei. Die Einbrecher stahlen aus den Garagen zumeist Elektro-Werkzeuge. "Es fehlt bei der Polizei an Rückmeldung, an Kommunikation mit den Opfern", meint der Frankfurter. Und teilweise hätten seine Nachbarn stundenlang auf die Beamten warten müssen, nachdem sie die 110 wählten. Vom Revierpolizisten habe es keine Informationen gegeben, da die Sonderkommission aus Erkner Einbruchsfälle übernehme.

Dass die Ermittlungsgruppe, die "BAO Villa", die sich Einbruchsdiebstählen widmet, seinen Dienstort in Erkner hat, bestätigt Roland Kamenz von der Pressestelle Polizeidirektion Ost, der auch auf dem Hansaplatz Rede und Antwort steht. Es gebe die Weisung, dass nach Einbrüchen "mit einem geringen zeitlichen Verzug" eine nochmalige Kontaktaufnahme durch die Polizei erfolge. Darüber hinaus berichten die Revierpolizisten quartalsweise in Stadtteilkonferenzen über das Kriminalitätsgeschehen.

"Diesmal war es zum Glück nur Wechselgeld", berichtet Rekarda Pickert über den Einbruch in ihr Kosmetikstudio, der sich am Wochenende in der Ebertusstraße ereignete. Denn 4500 Euro erbeuteten Unbekannte beim ersten Mal im April 2019 bei ihr. "Noch so eine hohe Summe hätte meine Selbstständigkeit nicht verkraftet", sagt Pickert.

Seit Jahresbeginn hat die Polizei 16 Einbruchsdiebstähle in Wohnräume im Frankfurter Stadtgebiet erfasst – alleine zwei davon (und ein Einbruchsversuch) am Mittwochmorgen. Fünf davon haben sich im Stadtteil Nord ereignet, so die Pressestelle der Polizei. Im Jahr 2017 gab es 51 Einbrüche in Wohnungen und Häuser (Aufklärungsquote von 25,5 Prozent) und 41 in 2018 (Aufklärungsquote von 14,6 Prozent). Für das Jahr 2019 liegen noch keine Einbruchszahlen vor.

Opfer ziehen weg

Durch seinen Versicherungsjob hat Dreger immer wieder beruflich mit Einbruchsopfern zu tun. "Neulich erst kam eine Seniorin zu mir, bei der der Täter vor ihr im Wohnzimmer stand", berichtet der Frankfurter. Sie will jetzt nur noch wegziehen, weg von den Erinnerungen, wo ihre Privatsphäre arg verletzt wurde. Diese Sorge und die Hilflosigkeit – trotz Kameras am Haus oder hoher Zäune – findet sich auch am Mittwochabend auf dem Hansaplatz wieder. Der tragische Zwischenfall lässt die Versammlung abrupt enden.