Zeschdorf Im Haushalt der Gemeinde Zeschdorf werden in diesem Jahr voraussichtlich 385 000 Euro fehlen, um alle geplanten Ausgaben zu decken. "Und da sind die Container für die Schule noch nicht berücksichtigt", erinnerte Bürgermeister Uwe Köcher am Dienstagabend am Ende der Haushaltsdebatte der Gemeindevertreter. Er sprach damit ein "heißes Eisen" an.

Schon vor Monaten hatte die Leiterin der Grundschule im Grünen in Alt Zeschdorf, Ilona Hildebrandt, die Zeschdorfer Abgeordneten auf die akuten Raumprobleme ihrer Schule aufmerksam gemacht: Mit derzeit 138 Schülern in acht Klassen ist die Schule, die nur etwa die Hälfte des einstigen DDR-Standard-Schulbaus nutzt, voll ausgelastet. Die Tatsache widerspricht der Schulentwicklungsplanung des Landkreises. "Der Planung zufolge sollte unsere Schule schon 2017 ein Auslaufmodell sein", erinnerte Uwe Köcher. Doch es kam anders. Und der Zuzug junger Familien halte an, so Zeschdorfs Bürgermeister.

Im anderen Hausteil ist die Kita

Mehr Räume stehen der Grundschule im Grünen nicht zur Verfügung. Denn im anderen Teil des Hauses befindet sich die Kita "Zeschdorfer Spatzen".

Zusätzlicher Handlungsdruck hat sich für die Gemeinde als Schulträger durch eine schulpolitische Festlegung des Landes ergeben: Seit etwa zwei Jahren müssen alle Grundschulen im Land gemäß dem gemeinsamen Rahmenlehrplan von Brandenburg und Berlin in den Klassen 5 und 6 das Fach "Naturwissenschaften" unterrichten. Der Lehrplan beinhaltet Inhalte aus den Fächern Biologie, Physik und Chemie, die komplex vermittelt werden sollen. Bis dahin wurde an den Grundschulen im Land nur Biologie und Physik unterrichtet.

"Wir haben keinen naturwissenschaftlichen Fachraum an unserer Schule", sagt Ilona Hildebrandt. Auch Vorbereitungsräume, in denen Versuchsmaterialien, wie Chemikalien aufbewahrt werden können, fehlen. Fachlehrerin Ina Hildebrand müsse jedes mal "alles auf- und wieder abbauen und im Materialwagen über den Flur schieben", beschreibt die Schulleiterin die Situation. Sie hat die Abgeordneten um eine Lösung gebeten.

Bürgermeister Uwe Köcher favorisiert eine Containerlösung, hat Angebote dafür schon eingeholt: Rund 250 000 Euro würde der Kauf von zwei Containern kosten, in denen jeweils Platz für ein Fachkabinett mit Vorbereitungsraum und Lager wäre. Für die Ausstattung, Medienanschlüsse und Planungskosten kämen wohl noch rund 100 000 Euro dazu, rechnet man in der Lebuser Amtsverwaltung.

Provisorische Lösung kommt

Das größte Ärgernis der Zeschdorfer Abgeordneten ist dabei, dass es kein Förderprogramm für Schulträger gibt, um die Schulen gemäß den Anforderungen des Landes zu ertüchtigen. "Vielleicht sollten wir lieber eine neue Kita in Alt Zeschdorf bauen", regte der Abgeordnete Axel Buggisch am Dienstag an. Denn Kita-Bauten werden gefördert.

Eine erste, vergleichsweise preiswerte provisorische Lösung haben die Gemeindevertreter am Dienstag bereits beschlossen: Für 24 000 Euro sollen zwei Räume im Schulkeller zu Vorbereitungsräumen ausgebaut und per Durchbruch mit zwei Klassenräumen verbunden werden. Die Amtsverwaltung soll weiter nach einer nachhaltigen Lösung für das Raumproblem suchen.