Manja Wilde

Fürstenwalde Aufrunden? Für Saskia Nettlau ist das schon jetzt eine Selbstverständlichkeit. "Ich stehe nicht gern an der Kasse und suche Cent-Stücke raus", erklärt die 22-Jährige. Und darum, sagt Saskia Nettlau, wäre sie froh, wenn diese Münzen abgeschafft würden. "Bei uns im Geschäft haben wir auch keine 99-Cent-Beträge, runde fünf Cent sind die kleinste Einheit", ergänzt die Mitarbeiterin von "Art of Beauty" in Fürstenwalde.

"Ich habe die Centstücke selten im Portmonee", sagt auch die junge Frau, die Mittwoch im Restaurant und Café M5 am Fürstenwalder Markt Dienst hat. Sicher liegt das daran, dass ihre Gäste die ganz kleinen Münzen nicht brauchen – in der Speisekarte enden die Preise alle mit einem glatten 10-Cent-Betrag.

Pfennigland braucht keine Cents

Was machen Geschäfte, in denen 99-Cent-Artikel zur Strategie gehören? Zum Beispiel das Pfennigland in der Fürstenwalder Eisenbahnstraße. "Es wäre für uns ein Vorteil, wenn die Münzen wegfielen und wir nicht immer den Cent rausgeben müssten", lautet die überraschende Antwort von Marko Becker. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Handelsgesellschaft mit Sitz in Berlin. "Wir haben ja nicht nur 99-Cent-Produkte", schränkt er ein. Ob der Preis 1,49 oder 1,50 Euro betrage, sei sowieso "Augenwischerei". Es gehe um Niedrigpreise. "Irgendwann zahlen wir sowieso alle mit Karte, Handy oder Chip im Hals", fügt Becker an. Der Umwelt zuliebe sei das gerechtfertigt.

Cents füllen Spendenbox

Italien, Irland und Finnland prägen die kleinen Münzen schon nicht mehr. In Belgien und den Niederlanden spielen sie bereits praktisch keine Rolle mehr. Und nun denkt die EU-Kommission über die Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen nach.

Für etliche Unternehmen würde sich der Aufwand – warten bis ein Kunde die Münzen rausgesucht hat, sie in die Kasse sortieren, später zählen und wegbringen oder abholen lassen – verringern.

Bei der Sparkasse Oder-Spree wurden allein im Jahr 2019 aus den abgegebenen Münzen rund 420 000 Rollen gefertigt, teilt Sprecher Holger Swazinna mit. Das entspreche einem Gewicht von rund 78 Tonnen. Zudem sei der Umgang mit Hartgeld, "insbesondere der Transport der Safebags, körperlich anspruchsvoll und mit hohem Aufwand verbunden."

Doch es gibt auch Menschen, die profitieren, wenn sich andere der kleinen, schweren Stücke entledigen. Zum Beispiel der Ambulante Hospizdienst Fürstenwalde. Der Verein, der sich um Sterbebegleitung alter und kranker Menschen sowie deren Angehörige kümmert, hat Spendenbüchsen an wechselnden Orten. "Im Moment haben wir drei Sammelbüchsen in Geschäften", sagt Koordinatorin Katrin Scholze. Im Jahr 2019 sammelten sich so insgesamt 320 Euro an. "Gerade über die Ein- und Zwei-Cent-Münzen ist eine gute Summe zusammengekommen", sagt Katrin Scholze.