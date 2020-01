Oliver Schwers

Passow (MOZ) Es ächzt und stöhnt im Gebälk des Amtes Oder-Welse. Der massiv vorangetriebene Austritt von Schöneberg mit Zielrichtung Schwedt hat auch in den anderen vier Gemeinden zu einer heftigen Diskussion geführt. Sollte sich das Amt auflösen, will niemand plötzlich vor eine übergeordnete Entscheidung gestellt werden. Es geht um die Frage, wohin man sich wendet und ob die Eigenständigkeit gewahrt werden kann.

Eine komfortable Ausgangssituation hat dabei die Gemeinde Passow. Das große Dorf verfügt über gemeinsame Grenzen mit der Stadt Schwedt und mit den benachbarten Ämtern Gartz und Gramzow. Im Ort ist man sehr überrascht von dem gemeinsamen Schritt der beiden Dörfer Mark Landin und Pinnow, plötzlich eine amtsfreie Einheitsgemeinde bilden zu wollen. "Wir haben immer zum Amt gestanden. Nachdem sich die beiden Dörfer nun aber quasi aus dem Amt ausgeladen haben, müssen wir uns um die Zukunftsfähigkeit von Passow Gedanken machen", sagt Bürgermeister Silvio Moritz. Auf der Gemeindevertretersitzung von Pinnow, auf der die Passower Abgeordneten erschienen waren, sei der Beschluss nicht einmal verlesen worden. "Wir wissen nicht einmal, welche Beweggründe dazu geführt haben."

Bisher keine Absprachen

Nach seinen Aussagen hat es bisher im Gegensatz zu anderslautenden Behauptungen keine verbindlichen Absprachen der Gemeinde in irgendwelche Richtungen gegeben. Was also tun, wenn Oder-Welse zerfällt? Im Falle einer Eingemeindung nach Schwedt würde aus Passow vermutlich ein Ortsteil werden wie zum Beispiel Criewen, das früher zu Oder-Welse gehört hat. Die Eigenständigkeit wäre aber dahin.

Zweite Variante wäre ein Zusammenschluss mit Pinnow und Mark Landin zur amtsfreien Einheitsgemeinde. Wie dieses Konstrukt verwaltungstechnisch funktionieren könnte, weiß bisher niemand. Der Amtsdirektor ist beauftragt worden, sich damit zu befassen und eine Antwort einzuholen. Dritte Möglichkeit wäre der Weg ins direkt vor der Tür befindliche Amt Gramzow. Dorthin war einst schon die frühere Oder-Welse-Gemeinde Zichow geflüchtet. Deren Bürgermeister Martin Röthke ist der heutige Amtsausschussvorsitzende. "Wir wollen uns natürlich nicht in die inneren Angelegenheiten des Amts Oder-Welse einmischen. Doch würden wir Passow oder auch andere Gemeinden mit offenen Armen empfangen." Eine Zusammenarbeit der bestehenden Schulen und Kitas sei gerade für die Eltern von Vorteil. Die Eigenständigkeit Passows bliebe gewahrt. Beim nächsten Gramzower Amtsausschuss will Martin Röthke mit den Mitgliedern klären, wie man sich in einem solchen Fall verhalte.

Ähnliche Töne aus dem Amt Gartz: "Wir würden dem positiv gegenüberstehen", sagt Amtsausschussvorsitzender Norbert Dittmann. "Sollte es Anfragen geben, werden wir selbstverständlich Gespräche führen." Der Passower Ortsteil Schönow gehörte früher in den Gartzer Bereich. "Vielleicht würden ja auch nur Teile von Gemeinden zu uns kommen, dort wo es verkehrstechnisch passt", so Dittmann.

Passow will nun auf der nächsten Gemeindevertretersitzung einen Fahrplan für das weitere Vorgehen beschließen. Es soll anschließend eine öffentliche Einwohnerversammlung stattfinden, um die Bürger über alle Möglichkeiten, Vor- und Nachteile aufzuklären. "Danach werden wir die Leute befragen, was sie wollen und es dann in die Wege leiten", so Silvio Moritz.

Im Amt Gramzow betrachtet man aufmerksam die Entwicklung vor der Haustür: "Es ist schon erstaunlich, wie ein stolzes und funktionierendes Amt Oder-Welse schließlich an einem Straßenlampen-Eklat in Stützkow auseinanderbricht", so Martin Röthke.