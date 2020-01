Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Was gedenkt der Stadtentwicklungsausschuss zu tun, um die zum Teil erheblichen Fehler im Verfahren zur Umgestaltung des Kirchvorplatzes zu beheben?", fragte Udo Feige zu Beginn der Sitzung des genannten Ausschusses am Dienstagabend. Er sprach damit für eine Gruppe von zumeist alteingesessenen Erkneranern, die sich in den vergangenen Wochen mit ihrem Protest gegen den geplanten Abriss der achtstufigen Treppe vor der Genezareth-Kirche an die Stadt wandten. Feige hatte beim Neujahrsempfang der Stadt 65 Unterschriften für den Erhalt der umkämpften Treppe gesammelt, unterzeichnet haben auch Mitglieder der lokalen Prominenz.

Anlass für die aktuelle heftige Debatte ist eine Planung, über die im April 2019 eine vom Stadtentwicklungsausschuss eingesetzte Arbeitsgruppe entschieden hatte. Der Entwurf, dessen Umsetzung nun bald begonnen werden soll, sieht auf Kirchvorplatz und Markt einen "lebendigen Begegnungsraum" vor. Elemente sind ein Rondell, eine kleine Freilichtbühne mit Sitzreihen und Pflanzungen. Die Stufen zum Hauptportal der Genezareth-Kirche sollen durch eine barrierefreie Anhöhe ersetzt werden. Kostenpunkt: rund 600 000 Euro. Das mit der Umsetzung betraute Landschaftsarchitekturbüro Teichmann hat schon Firmen angeschrieben, die Angebotsfrist läuft bald aus.

Mit der Umgestaltung an sich haben offensichtlich kaum Leute Probleme. Immerhin ist die Verschönerung des Bereichs schon seit 1997 angedacht. Doch die Beseitigung der Kirchentreppe erhitzt viele Gemüter. 36 Einwendungen gingen bei der Stadt Erkner ein, wie Clemens Wolter, stellvertretender Bürgermeister, mitteilt – darunter 26 vorgefertigte Schreiben. "Auf dieser Treppe wurden schon Generationen von Konfirmanden und Hochzeitspaaren abgelichtet", lautet ein Satz darin. Tierarzt Rolf Röschke hütet in seinem Familienbesitz ein Hochzeitsfoto seiner Großeltern – 1922 aufgenommen auf besagter Treppe. Der Opa trägt Pickelhaube. Röschke spricht von einer "Kastration" des Kirchvorplatzes.

Vielen Protestierenden geht es aber nicht nur um die Treppe, sie zweifeln das gesamte Entscheidungsverfahren an. Eine ausreichende Beteiligung der Öffentlichkeit sei ausgeblieben, lautet ein Vorwurf. Zweifel wurden auch an dem Entscheidungsverfahren laut. Und: Die Arbeitsgruppe hätte nicht über den Entwurf entscheiden dürfen.

Der Stadtentwicklungsausschuss hatte im September 2018 ein Verfahren festgelegt: Eine extra gebildete Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Fraktionen, der evangelischen Genezareth-Kirchengemeinde, der örtlichen Mittelstandvereinigung, der Wohnungsgesellschaft und der Stadtverwaltung sollte die Planung vorantreiben und den Entwurf auswählen. Die Entscheidung lag dann bei der Stadtverwaltung.

Birgit Knöchelmann, Fachfrau für Stadtentwicklung im Rathaus, hat die Planung begleitet und im Frühjahr 2019 einen öffentlichen Rundgang angeboten, bei dem der Entwurf zum neuen Kirchvorplatz erläutert wurde: "Die Stadtverwaltung hat konsequent nach der beschlossenen Verfahrensweise gearbeitet", sagt sie. Die Bürger hätten rechtzeitig, auch bei einer öffentlichen Vorstellung im Rathaus, die Chance gehabt, die Planung kennenzulernen.

Stadt prüft alternative Planung

Die Sache ist zumindest "unglücklich gelaufen", darüber waren sich die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses am Dienstag einig. "Die Kuh muss vom Eis", befand auch der stellvertretende Bürgermeister Wolter. So entschied man einstimmig am Ende einer langen Ausschussdebatte: Die Stadt soll eine alternative Planung erarbeiten, mit dem Ziel, die Treppe zumindest teilweise zu erhalten. Über den umzusetzenden Entwurf sollen die Stadtverordneten am 27. Februar entscheiden. Die Stadt muss nun auch prüfen, ob durch eine so späte Umplanung zusätzliche Kosten entstehen. Mögliche Mehrkosten müssten im Haushalt 2020 eingespart werden.