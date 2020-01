Programm Volkshochschule Bad Freienwalde

Sprachkurse werden bei der VHS sehr gut nachgefragt, berichtet Martina Hiller, Leiterin der Außenstelle Bad Freienwalde. So würden für das Frühjahr auch noch Anfängerkurse für Französisch und Spanisch ins Programm aufgenommen, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Freie Plätze gibt es noch für einige Kurse in den verschiedensten Bereichen. Darunter sind unter anderem ein Auffrischungskurs für Russisch, Englisch für Anfänger, Patchwork, Qigong, Grundtechniken des Häkelns, Kochen mit frischen Kräutern, Ikebana – die Entdeckung der Schönheit, Hatha-Yoga sowie mehrere Einbürgerungstests.

Angebote gibt es von montags bis freitags, sowohl vormittags, nachmittags als auch abends. Martina Hiller ist überzeugt davon, dass jeder etwas im Angebot finden kann, das ihn interessiert. Neben dem Aspekt der Bildung hebt sie auch die soziale Komponente der Kurse hervor. "In Zeiten, in denen immer mehr Menschen alleine leben, ist die Volkshochschule ein Ort, an dem man anderen Menschen begegnen kann", so Hiller. Oder sich auch von einer anderen Seite kennenlernen kann. So gebe es auch Firmen, die sich angesprochen fühlen und ganze Gruppen von Mitarbeitern zu Kursen anmelden – bevorzugt im Bereich Gesundheitsvorsorge. Aber auch gemeinsame Kochkurse können den Zusammenhalt fördern.