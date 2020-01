RA

Jabel/Wittstock Mit Transparenten und einer Kuh aus Kunststoff auf dem Dach – so fuhren Landwirte mit ihren Traktoren und Pkw als Protestzug nach Wittstock.

Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, hatten sich die Bauern mit insgesamt sechs Traktoren sowie Pkw am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr von Jabel aus nach Wittstock aufgemacht. Die Polizei sicherte den Konvoi auf der Straße ab. Die Landwirte erreichten Wittstock gegen 17.15 Uhr.

Es sei weder zu Blockaden am Startpunkt am Aldi-Zentrallager in Jabel noch zu Verkehrsbehinderungen auf dem Weg in die Stadt gekommen, hieß es am Mittwochabend von Seiten der Polizei.

Ob der Protestzug zuvor hätte angemeldet werden müssen, werde nun geprüft, teilte die Polizei weiterhin mit. Sie stuft den Treckerzug als Versammlung unter freiem Himmel ein.