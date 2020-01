Erste Fälle in Deutschland

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Krankenkassen DAK Gesundheit und Barmer GEK schalten Hotlines zur Coronavirus-Infektion.

Heiko Schübler von der DAK Gesundheit in Strausberg betont: "Wir können eine weite Verbreitung der Coronaviren in Deutschland verhindern, wenn wir erste Krankheitsfälle früh erkennen, die betroffenen Patienten isolieren und konsequent Hygienemaßnahmen einhalten. Unsere Hotline trägt zur Aufklärung bei. Wir wollen die Fragen besorgter Menschen beantworten." Unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111841 können Kunden aller Krankenkassen am Freitag von 8 bis 20 Uhr ihre Fragen den DAK-Gesundheitsexperten stellen. Dann beantworten Ärzte und Hygienefachleute Fragen zu Risiken und notwendigen Schutzmaßnahmen.

Auch die Barmer GEK hat eine Hotline zum Coronavirus eingerichtet. Medizinexperten geben dort rund um die Uhr Informationen darüber, wer besonders gefährdet sei, wie man sich schützen und einen Verdachtsfall erkennen könne. "Unsere Experten kennen den aktuellen Stand der medizinischen Forschung und können deshalb helfen, Unsicherheit oder gar Angst zu vermeiden", erklärt Sascha Engler, der Sprecher der Barmer. Die kostenlose Hotline stehe allen Interessierten rund um die Uhr offen unter 0800 8484111. Sascha Engler betont: "Selbstverständlich übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen von der Diagnostik bis zur Krankenhausbehandlung alle Kosten."