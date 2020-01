Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Pläne zur Gestaltung des Areals der früheren Schusterwerkstatt Richtsteig in der Beeskower Mauerstraße werden noch einmal geändert. Die Mitglieder des Beeskower Bauausschusses haben dafür plädiert, auf die angedachten Spielelemente in diesem Bereich zu verzichten. Vorgeschlagen waren ein kleines Trampolin und eine Edelstahlkugel.

Im Namen der Stadtführer hatte sich Dieter Gutsche, selbst sachkundiger Bürger im Ausschuss, gegen diese Spielelemente ausgesprochen. Diese würden viel Platz beanspruchen, den man eigentlich für die Gäste der Führungen brauche. Außerdem seien sie nicht nötig, da der Spielplatz an der Stadtmauer nur wenige Meter entfernt sei. Der Argumentation schlossen sich die anderen Ausschussmitglieder an. Ausschussvorsitzender Axel Wusterhausen (Bürgerforum) schlug vor, mehr Sitzmöglichkeiten in Form von Bänken zu schaffen. Kristin Falkenhof, sachkundige Bürgerin für die Fraktion BOB regte an, einen schattenspendenden Baum bei der Neugestaltung des Areals zu pflanzen. Diese Idee wurde von Bürgermeister Frank Steffen ausdrücklich begrüßt. Seine Stellvertreterin Kerstin Bartelt wies darauf hin, dass dafür die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde notwendig sei. Die Baumpflanzung wird aber geprüft. In dem Bereich der Mauerstraße soll künftig an Beeskower Handwerkstraditionen, vor allem an die Schuhmacher, erinnert werden.