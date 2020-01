BRAWO

Brandenburg an der Havel Eine individuelle Patientenberatung bietet ein Zahnarzt am Donnerstag, 6. Februar 2020, von 12-14 Uhr im Gesundheitsamt, Klosterstraße 14, Haus E, Raum 008, an. Eine Voranmeldung für das persönliche Gespräch ist unter Tel. 03381/7973940 erforderlich. Darüber hinaus ist auch eine telefonische Beratung möglich. Die Beratung zu allen Fragen einer zahnärztlichen Behandlung, Möglichkeiten und Risiken von geplanten Behandlungen, neuen Erkenntnissen in der Zahnmedizin sowie Kostenplänen, und Rechnungslegung ist kostenfrei.