Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Zu viel Euphorie gibt es jetzt erst einmal nicht, da die letzten Wochen schon ganz schön hart waren für uns." Das Fazit von Daniel Kahl, dem Trainer der Verbandsliga-Frauen vom HSV Bernauer Bären, ist nach dem Sieg im Barnim-Duell gegen den Finowfurter SV gedämpft freudig. "Ich freue mich eher innerlich und hoffe, dass das jetzt keine Eintagsfliege war." Dabei bot der Sieg eigentlich einen Grund, mal richtig zu jubeln, denn die Bärinnen konnten die ersten Punkte der Saison einfahren. Elf Niederlagen hatten die Aufsteigerinnen aus der Landesliga bis dahin kassiert.

Die Gründe dafür sind personell bedingt, wie Trainer Daniel Kahl erklärt. "Unsere Kapitänin, das Herz unserer Mannschaft, hat sich zu Beginn der Saison gemeinsam mit einer weiteren Stamm-Spielerin wegen Schwangerschaft verabschiedet. Dazu hat sich unsere Juliane Lang, die schon Zweite Bundesliga gespielt hat und für uns ebenfalls sehr wichtig war, auch recht früh in der Saison einen Kreuzbandriss zugezogen. Im gleichen Spiel hat sich Maria Zemann die Kniescheibe lädiert und fiel ebenfalls länger aus. Diese vielen Ausfälle konnten wir einfach nicht kompensieren", erklärt Kahl. "Das hat der Mannschaft den Zahn gezogen. Auf diese Spielerinnen hatten wir alles aufgebaut."

Elfmal in Folge ohne Punkte

Elf Niederlagen in Folge, ein Torverhältnis von 204:367 – das drückte dann schon auf die Moral beim Aufsteiger aus Bernau. Zumal sich dann auch noch Charlene Nofke das Kreuzband riss und ebenfalls ausfiel. Es kam wirklich knüppeldick für die Bärinnen. "Hätten wir noch den Kader, mit dem wir aufgestiegen sind, dann denke ich, wären wir jetzt unter den ersten Sechs", ist Daniel Kahl überzeugt.

Umso größer war die Freude bei den Bernauerinnen, dass es am vergangenen Wochenende endlich mit dem ersten Sieg geklappt hat. Und das ausgerechnet gegen die starken Finowfurterinnen im Barnim-Duell.

Das Spiel begann ausgeglichen, erst kurz vor der Halbzeit konnten sich die Gäste aus der Schorfheide etwas absetzen, mit 12:8 ging es in die Pause. In Hälfte zwei konnte das Team von Trainer Dirk Menzel sich sogar auf einen Fünf-Tore-Vorsprung absetzen, doch dann drehten die Bärinnen auf. Deren Anspiele an den Kreis und Würfe aus dem Rückraum konnten die Finowfurterinnen nicht konsequent verteidigen, so dass die Bernauerinnen fünf Minuten vor Schluss ausgleichen und am Ende sogar den Siegtreffer zum viel umjubelten 21:20 erzielen konnten.

Hoffnung auf geplatzten Knoten

"Wir werden jetzt sehen, was das für Auswirkungen hat auf die Mannschaft", so Trainer Daniel Kahl. "Ich hoffe, dass damit jetzt ein Knoten geplatzt ist." Auch er selber ist positiv gestimmt, dass es mit dem Klassenerhalt noch klappen kann. "Abgeschrieben haben wir die Saison noch lange nicht. Wir wussten, dass wir mit einem Sieg bereits wieder die Kurve kriegen können."

Denn damit hat sein Team die Plätze getauscht mit dem HSV Müncheberg/Buckow, der jetzt das Tabellenschlusslicht ist. Absteigen muss nur ein Team. "Wenn wir an unsere Stärke glauben, dann können wir den Klassenerhalt schaffen", ist Daniel Kahl optimistisch. Zumal die Bärinnen jetzt schon Verstärkung aus der eigenen Jugend bekommen haben. "Wir haben derzeit wieder einen vollen Kader mit 14 Leuten – die Resonanz auf unser Team ist sehr gut. Jetzt müssen mein Trainerkollege Thorsten Klotz und ich es nur noch schaffen, die Anspannung aus den Köpfen zu bekommen bei den Frauen, dann schaffen wir das." Am 16. Februar geht es für die Bärinnen zum nächsten Spiel nach Müncheberg/Buckow.