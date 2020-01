Volker Rudolph

Eisenhüttenstadt Im ersten von insgesamt vier Testspielen in Vorbereitung auf die schwere Rückrunde in der Fußball-Landesliga hat Dynamo Eisenhüttenstadt gegen Landesklasse-Vertreter Blau-Weiss Markendorf auf dem Kunstrasenplatz in Wiesenau mit 1:3 (0:3) verloren.

Vor allem in den ersten 30 Minuten präsentierten sich die an diesem Tag von Matthias Wiegand betreuten Markendorfer bärenstark und zeigten guten Kombinationsfußball gepaart mit Power und Offensivdruck. Lohn waren teils herrliche Treffer vom überzeugenden Neuzugang Dawid Zurawski (2) sowie Tommy Klatt. Weitere Riesenchancen wurden in einem bis zur Halbzeit intensiven Spiel liegengelassen.

Nächste Tests am Samstag

In der zweiten Hälfte zeigte Dynamo Gegenwehr, trotzdem gab es weitere klare Chancen für Blau-Weiss. Konditionell biss sich das Team vom Apfelweg mit nur einem Wechselspieler gut durch. Fünf Minuten vor dem Ende stellte Daniel Friedrich mit dem verdienten Ehrentreffer für Dynamo den Endstand her.

Matthias Wiegand hielt den Ball trotz des Sieges flach: "Ein guter Abschluss der ersten Trainingswoche, mehr nicht. Hoffentlich kommen nun recht schnell unsere kurzfristig erkrankten Kicker wieder ins Trainingsgeschehen zurück." Das nächste Testspiel bestreiten die Blau-Weissen am Samstag um 13 Uhr beim Fünften der Kreisoberliga Südbrandenburg, der TSG Lübbenau. Dynamo testet am Sonnabend ab 10.30 Uhr beim Kreisoberligisten Victoria Seelow II.

FSV Dynamo Eisenhüttenstadt: Sebastian Grummt – Dietrich Lichtner, Dimitrij Altengof, Dominik Ritter (46. Sergej Frühauf), Eddi Hantelmann, Toni Seelig, Robert Glaser (46. Gino Lehmann), Daniel Friedrich, Christian Wulff, Mustapha Arrach (46. Nayeb Fatahi), Nico Urbansky

Tore: 0:1/0:3 Dawid Zurawski (9./30.), 0:2 Tommy Klatt (15.), 1:3 Daniel Friedrich (85.) – Schiedsrichter: Christian Ballin (Seelow) – Zuschauer: 25