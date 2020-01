Marion Thomas

Woltersdorf Mit 17:1 Punkten führen die Randberliner die Tabelle an und steuern scheinbar unbeirrt in Richtung Landesliga. Allerdings haben sie mit dem 1. KSV 64/90 Fürstenwalde einen Verfolger im Nacken, der gegen Blau-Weiß Groß Lindow einen ungefährdeten 8:2-Erfolg landete und damit weiter nur zwei Zähler zurück liegt.

Adrian Metzner der Sieggarant

Immer besser in Fahrt kommt der jüngste Woltersdorfer Adrian Metzner. Der 19-Jährige sorgte mit drei Einzelsiegen nicht nur für die größte Ausbeute auf Seiten der Gäste, er gewann auch das heiße Duell gegen den bisher erfolgreichsten Spieler der Liga, Mirko Bartel, deutlich mit 3:0 (11:7, 11:9, 11:6). Der Youngsterbaute damit seine Bilanz bei fünf Einsätzen auf 10:2 Siege aus und ist längst zum gefürchteten Gegner für die etablierten Spieler der 1. Landesklasse geworden.

"Die Bralitzer waren der erwartet schwere Gegner, zumalsie in Top-Besetzung antraten.Neben Mirko Bartel verzeichnete die Mannschaft mit David Ganswind einen Neuzugang im oberen Paarkreuz. Daher sind wir sehr glücklich über den Auswärtserfolg, mit dem wir unsere Aufstiegschance gewahrt haben", sagte Gäste-Kapitän Franz Biesel nach dem umkämpften Match in dem an der Alten Oder gelegenen Ortsteil von Bad Freienwalde.

Eng ging es in Biesels Duell mit Bartel zu. Im entscheidenden fünften Satz musste sich der Woltersdorfer nur knapp geschlagen geben (11, -2, 3, -5, -9). Gegen Ganswind blieb er derweil 3:1 (7, 3, -9, 7) erfolgreich.

Robert Noack konnte aufgrund von Rückenproblemen nicht seine volle Leistung abrufen, siegte aber gegen Ganswind (7, 8, 9), musste sich indes Peter Spalding ebenso deutlich geschlagen geben (-5, -6, -7). Aber Metzner und der gegenüber den vergangenenPartien wieder stärker aufspielende Patrik Thelen mit zwei Einzelsiegen sorgten letztlich für den verdienten Woltersdorfer Erfolg. Weiter geht es für die Randberliner erst am Freitag, den 14. Februar, mit einem Heimspiel gegen Blau-Weiß Groß Lindow.

Showdown am 4. April

Gegen eben jene Groß Lindower kam der KSV Fürstenwalde zum Rückrunden-Auftakt zu einem klaren 8:2. Dabei gaben die Gastgeber ganze vier Sätze ab, nach dem 2:2-Zwischenstand überhaupt keinen mehr! Mit drei Minuspunkten liegen die ungeschlagenen Domstädter in Lauerstellung auf den SV Woltersdorf. Zum Showdown kommt es am4. April in Fürstenwalde, das Hinspiel hatte 7:7 geendet.