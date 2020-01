Daniela Windolff

Angermünde Erdbeerknusperhaferflockensensationsgeschmackserlebnis - das ist vermutlich das allerlängste Wort, das die Kinder der Puschkinschule jemals gehört und gelesen haben.

Erfunden hat es die Händlerin der Worte, die es an ihrem Marktstand als Sonderangebot feilbietet, den Artikel gibt es gratis dazu. Ihren Stand hat sie in der Angermünder Puschkingrundschule aufgebaut und verkauft hier alle Wörter dieser Welt, höfliche, lustige, gefühlvolle, bedeutsame, die man auf die Goldwaage legt, sogar Schimpfwörter und Worte, die einen doppelten Sinn haben. Die Worthändlerin preist ihre Ware mit viel Freude und Spaß an, bis sie bemerkt, dass alle Wörter, die zu einem guten Zusammenleben unter Menschen wichtig sind, gestohlen wurden.

Theater für Schulen

So beginnt eine ungewöhnliche Deutschstunde für die Angermünder Grundschüler, die am Wörtersuchen schnell genauso viel Freude und Eifer entwickeln, wie die Markthändlerin. Die heißt Jessica Hermann, ist eigentlich Schauspielerin und tourt mit dem Theater Nimmerland kreuz und quer durch Schulen in ganz Deutschland. Zum ersten Mal gastiert das Theaterstück "Die Händlerin der Worte und die gestohlenen Wörter" in einer Brandenburger Schule, in der Puschkinschule Angermünde.

"Mit dem Theater wollen wir Wissen auf ungewöhnliche Weise, quasi durch die Hintertür, mit viel Spaß vermitteln und die Kinder zum aktiven Mitmachen motivieren, damit sich Lernstoff spielerisch besser einprägt", erzählt Jessica Hermann.

Das Theaterstück wurde 1999 in Frankreich uraufgeführt und ist seit 2005 in einer Übersetzung von Thomas Lange im Spielplan der Nimmerland Theaterproduktion.

"Die Schulen können die Programme entsprechend ihres Lehrplans im Internet auswählen und buchen", erklärt Jessica Hermann, die eigentlich Musicaldarstellerin ist, aber am Schultheaterprojekt und der Interaktion mit den Kindern auch großen Spaß hat. Mit spannenden Worträtseln wie Teekesselchen, bei dem gleiche Worte mit verschiedener Bedeutung gesucht werden, mit Liedern, Monsterwörtern und Zungenbrechern macht sie den Schülern Lust auf Sprache und Wortspielereien und sensibilisiert nebenbei auch für die Wirkung von Worten und des richtigen Tons. Worte können auch verletzen. Und Worte können heilen.

Worte können auch verletzen

So bietet die Händlerin an ihrem Marktstand beispielsweise eine Geschenkbox mit 20 verschiedenen Wörtern ab, die ausdrücken können: Ich mag dich. Dabei stellt Jessica Hermann auch fest, wie schwer es manchen Kindern fällt, die richtigen Worte zu finden und sie dann auch noch laut auszusprechen, sodass sie manchen Kindern die Worte buchstäblich aus der Nase ziehen muss. Aber selbst das geschieht mit Spaß.

Für die Schüler war diese Form des Lernens eine neue Erfahrung, wie wichtig Sprache im Zusammenleben von Menschen ist. Und für die Lehrer eine interessante Bereicherung und Ergänzung ihrer Arbeit. Denn zum Theaterkonzept gehören auch kostenlose Unterrichtsmaterialien, die die Schulen weiternutzen können. "Die Händlerin der Worte" wird vom Duden unterstützt. Bei Ravensburger erschien 2017 auch ein Lesebuch.