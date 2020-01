Olav Schröder

Bernau Im Barnim gibt es zwei staatlich anerkannte Musikschulen. Das ist zum einen die Musikschule des Landkreises Barnim, zum anderen die Neue Musikschule Bernau.

Dennoch hat die Leitung der Neuen Musikschule eine "Versorgungslücke" im Barnim festgestellt. Nach ihren Schätzungen würden 3800 Plätze im außerschulischen Musikangebot fehlen. Die Kapazität der beiden Einrichtungen zusammen liege bei rund 2000 Schülern im Einzelunterricht.

Verschärfung bis 2025

Im Bildungsausschuss des Kreistags haben Benedikt Standera und Niels Templin von der Neuen Musikschule ihre Analyse vorgestellt. Dabei haben sie auch verschiedene Lösungsansätze vorgeschlagen. Dazu gehören die Aufnahme der Neuen Musikschule in den Haushalt des Kreises – vor dem Hintergrund, dass auch die Kreismusikschule finanziell unterstützt wird –, aber auch eine Fusion beider Einrichtungen.

Die seit Jahren trotz des starken Engagements des Landkreises bestehende Unterversorgung mit qualifizierten musikalischen Bildungsangeboten spitze sich zu und werde sich bis zum Jahr 2025 noch vergrößern, so Benedikt Standera und Niels Templin. Der Grund sei vor allem der Zuzug junger Familien, die Gruppe der Sechs- bis 18-Jährigen wachse um 18 Prozent. Private Musiklehrer aber seien für mehr als die Hälfte der Haushalte "unbezahlbar".

Dem gegenüber stehe das Angebot der beiden einzigen staatlich anerkannten Musikschulen im Barnim, der kommunalen Kreismusikschule und der Neuen Musikschule, einer gemeinnützige GmbH. Doch ihre Kapazitäten würden nicht ausreichen. Die Kreismusikschule verfüge über eine Kapazität von etwa 1200, die Neue Musikschule von 750 Plätze im Einzelunterricht. Benötigt würden weitere 3800 Plätze (siehe Infokasten). Gespräche mit Eltern und die Wartelisten belegten den zusätzlichen Bedarf.

Um die Lücke zu verkleinern, gibt es aus Sicht der Leiter der Neuen Musikschule drei Möglichkeiten. Zum einen ist dies die Förderung der Neuen Musikschule durch den Landkreis. Eine solche gibt es bislang nicht, würde aber Mehrausgaben im Haushalt bedeuten. Eine Förderung in Höhe von rund 250 000 Euro, daraus machen Benedikt Standera und Niels Templin keinen Hehl, würde bedeuten, dass die Elternbeiträge für alle Schüler ohne eigenes Einkommen (u18) "sofort auf das familienfreundliche Niveau der Kreismusikschule gesenkt werden" und die Honorarsätze auf das kommunale Niveau angehoben werden könnten.

Zum zweiten komme eine Aufteilung der bisherigen Förderung in Höhe von 850 000 Euro für die Kreismusikschule in Frage. Der Zugang für einkommensschwache Familien sei dann aber geringer als bei der ersten Variante.

Schließlich sei eine Fusion denkbar. Sie würde die Versorgung von 1000 zusätzlichen Schülern bei einem ähnlichen Mitteleinsatz ermöglichen, prognostizieren Standera und Templin. Bei Übernahme effizienter Strukturen würde lediglich der einmalige Erwerb zu Buche schlagen.

Auf die Bedeutung der Kreismusikschule mit den Regionalstellen Eberswalde und Bernau, der Außenstelle Werneuchen und den Unterrichtsorten Schönwalde und Zepernick ging Ilona Forth, Amtsleiterin für die Schulverwaltung des Landkreises, ein. Das differenzierte Angebot umfasse sowohl die Breitenförderung als auch die Vorbereitung von jungen Talenten auf ein Musikstudium. Ein solches Angebot benötige eine stabile Förderung, zu der sich der Kreistag entschieden habe.

Ausschuss mit Gesprächsbedarf

Lutz Landmann (SPD) sprach sich dafür aus, die Finanzierungsfrage für die beiden Musikschulen aufzuarbeiten, um so überhaupt eine Entscheidungsgrundlage zu erhalten. Dies soll in Gesprächen mit der Kreisverwaltung geschehen. Die entscheidende Frage sei, so Christiane Herrmann (BVB/Freie Wähler), wie mit der Versorgungslücke umgegangen wird. Eventuell biete sich eine Zusammenarbeit an. Für einen Kostenvergleich sprach sich Irina Feldmann (CDU) aus. Sie kenne zwar das Problem der Wartezeiten über Jahre bei der Kreismusikschule, warnte aber auch vor Vorverurteilungen.