Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Einiges ins Rollen bringen will die Stadtverwaltung Zehdenick in den nächsten Monaten. Investitionen, die im vergangenen Jahr begonnen wurden und solche, die zwar im Haushalt 2019 mit Zahlen hinterlegt waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht realisiert werden konnten, werden jetzt auf dem Weg gebracht. Neben dem Kita-Neubau am Liebenwalder Ausbau, der im März beginnt, kann Fachbereichsleiter Fred Graupmann hinsichtlich des Neubaus der Welsengrabenbrücke Entwarnung geben. Die im Herbst begonnenen Arbeiten werden bis 31. März abgeschlossen sein und der bislang unterbrochene Radfernweg Berlin-Kopenhagen zwischen Zehdenick und dem Ziegeleipark wieder befahren sein. Rechtzeitig zum Saisonstart kann damit die wichtige Nord-Süd-Verbindung freigegeben werden. Die Pflanzungen werden hingegen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Erst im August dieses Jahres werden die Arbeiten für den Neubau der Brücke am Bootshafen in Zehdenick beginnen können. Diese sollen im Mai kommenden Jahres abgeschlossen sein. Neue Löschwasser-Entnahmestellen werden in Ribbeck, Kappe und Kurtschlag gebaut, und zwar zwischen April und August, informierte Graupmann. Schon seit mehreren Jahren schiebt die Stadt den Radwege-Lückenschluss zwischen der Verlängerten Grünstraße und dem Wolfsgarten entlang der Bundesstraße 109 vor sich her. "Wir warten noch auf die Finanzierungszusage", so Graupmann. In der Abstimmung mit allen Beteiligten befindet sich die Neugestaltung des Schulhofes an der Mildenberger Grundschule "Am Ziegeleipark". Die Planung soll in diesem Jahr fertiggestellt werden, die Umsetzung dann 2021 erfolgen.

Ebenfalls in Vorbereitung für das kommende Jahr befindet sich die Erneuerung des Turnhallen-Daches für die Linden-Grundschule. Die Erschließung des Wohngebietes an der Falkenthaler Chaussee soll im März beginnen. Noch in der Planung für die Erschließung befindet sich das Areal nördlich des Robinienweges, wo ebenfalls Platz geschaffen werden soll für den Bau von Eigenheimen. Noch keinen Termin gibt es für den Umbau des Gemeindezentrums in Zabelsdorf. "Die Baugenehmigung ist zwar schon da, jetzt warten wir noch auf den Zuwendungsbescheid des Fördermittelgebers", sagte der Fachbereichsleiter. Einen Termin für den Baubeginn gibt es dort also noch nicht. Den Monat Mai als möglichen Start für die Errichtung des kombinierten Geh- und Radweges in der Ortsdurchfahrt in Klein-Mutz nannte Graupmann zur Freude von Ortsvorsteher Bernd Gotthardt, der auf die rasche Umsetzung des Vorhabens gepocht hatte. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Fördermittelgeber einem vorzeitigen Maßnahmebeginn zustimmt, bevor also die in Aussicht gestellte Förderung fließt. Bevor die Baumaschinen anrollen, soll es aber noch eine Anwohnerversammlung geben, denn die müssen dann während der Bauphase mit erheblichen Einschränkungen rechnen, was die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke anbelangt.

Wieder aufgenommen hatte Graupmanns Fachbereich zudem die Erneuerung des Gehweges in Kappe. Die Planung dazu soll in diesem Jahr zu Ende geführt werden, so dass das Vorhaben 2021 realisiert werden kann. Der Auftrag für die Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof I in Zehdenick sei vergeben worden, so dass die Bauarbeiten im Frühjahr beginnen können. Die Friedhöfe in Mildenberg und Marienthal sollen 2021 Urnengemeinschaftsanlagen erhalten, 2022 sind dann Burgwall und Badingen an der Reihe. Noch dran am Thema Radwegebau zwischen Gransee und Zehdenick sind beide Kommunen, versicherte Graupmann.