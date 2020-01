Ingmar Höfgen

Berlin/Rheinsberg Die 85. Internationale Grüne Woche in Berlin ist vorbei – und ein Aussteller aus der Region hat kein großes Interesse, wiederzukommen. "Für uns ist die Messe nicht interessant", sagt der Rheinsberger Dietmar Freyer. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea präsentierte er auf der Messe auf einer größeren Fläche Gartenmöbel, hauptsächlich aus Eiche: unbehandelt, schwer, nicht harzend. Stehen blieben an seinem Stand die Scharen an Besuchern – insgesamt kamen 400 000 in zehn Tagen – aber nur selten. Dietmar Freyer spricht von Reisetourismus und einer "Verzehrmesse". Unweit ihres Standes, am Eingang zur Halle 27, kamen die Touristenbusse an. "Sie gehen Richtung Essen und Trinken", beschreibt Freyer das Geschehen der vergangenen Messe-Tage. Viel Zeit bleibt meist nicht, irgendwann fährt der Bus ab. Ob er vorher schon einmal auf der Grünen Woche war? "Ja, vor 15 Jahren vielleicht. Hätte ich mal vorher machen sollen", meint der aus Molchow stammende Schreiner rückblickend.

Seit etwa 20 Jahren handelt die Freyer HLR GmbH, wie das Rheinsberger Unternehmen heißt, mit massiven Gartenmöbeln, wie sie oft im Süden Deutschlands stehen. Dort passen sie nach Freyers Ansicht auch am besten hin, weil dort insgesamt mehr mit Holz gemacht wird. In der Prinzenstadt kümmern sich drei Mitarbeiter um Lager und Verwaltung. Produziert wird im Ausland. Gut besucht war allerdings ein Regal mit Kleinigkeiten aus Holz. Dicke Buntstifte gab es ebenso wie kleine Holzautos. "Das hat schon Euro 12", verwies Freyer augenzwinkernd auf die Abgasnorm, die das Holz-Wägelchen angeblich erfüllt. Aber das sei nicht das eigentliche Geschäft. Das sollte eigentlich mit Tischen und Sitzgarnituren aus Eichenholz geschehen. Immerhin: Der neue Schaukelstuhl habe sich ein paar Mal verkauft. Grüne Woche – einmal und nie wieder? Jedenfalls nicht in dieser Art, so das Fazit von Dietmar Freyer.