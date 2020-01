Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Demokratie fördern, Vielfalt gestalten und Extremismus vorbeugen – das sind die Ziele der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Ostprignitz-Ruppin bis 2024. Im Dezember hatte der Kreistag die Fortführung für fünf Jahre beschlossen.

Jährlich gibt es eine Unterstützung vom Kreis in Höhe von 25 000 Euro. Über das Förderprogramm des Bundesfamilienministeriums gibt es weitere 125 000 Euro jährlich. "Demokratie leben!" ist das Motto der neuen Förderperiode 2020 bis 2023, für die bereits die Mittel bewilligt wurde. Die Koordinierungsstelle wird über einen externen Träger besetzt. Seit 2016 hat Reinhard Löcher, studierter Kommunikationswirt und ehemals Journalist beim Fernsehsender ntv, diesen Posten inne. Er nimmt die Projektanträge von gemeinnützigen Vereinen und Gesellschaften entgegen und prüft sie inhaltlich. Das Amt sichtet den finanziellen Part. Eine staatliche Schule könne keinen Antrag stellen, erklärt Löcher, aber der Förderverein der Schule ohne Weiteres.

Begleitausschuss tagt

Für 20202 stehen im sogenannten Aktions- und Initiativfond 64 000 Euro zur Verfügung. Über die Genehmigung der Anträge entscheidet dann der elfköpfige Begleitausschuss, der alle zwei Monate zu öffentlichen Sitzungen zusammenkommt. Das nächste Mal ist das am 17. Februar, dann wieder am 30. März im Sitzungssaal der Kreisverwaltung in der Heinrich-Rau-Straße 27 bis 30 in Neuruppin. Drei Wochen vorher müssen die Anträge zur Prüfung vorliegen. Im vergangenen Jahr wurden 13 größere Projekte unterstützt wie Kinderkreativprojekt "Ein Herz für Fontane" auf dem Gutshof Ganzer, die "Galerie der verlorenen Heimat" in Wittstock und das kommunalpolitische Planspiel für Schüler "Pimp up your town" ebenfalls in Wittstock. In diesem Jahr sollen Fehrbelliner Schüler vom 10. bis 12. März ihren Wohnort aupeppen und eine eigene Gemeindevertretersitzung abhalten werden.

Überhaupt steht Jugendbeteiligung im neuen Förderzeitraum im Fokus: Bevor im September ein kreisweites Jugendforum startet – auch eine Demokratiekonferenz ist im Kreis geplant –, gibt es bereits lokale Ausgaben in der Region. Am 17. März treffen sich Jugendliche im Guthaus Protzen, am 25. März im Alten Laden in Wusterhausen und am 26. März im Catharina-Dänicke-Haus in Wittstock. Für diese Veranstaltungen können die jungen Leute im Vorfeld online selber Anträge bis zu 1 500 Euro für ihre Wunschprojekte stellen, die jedoch förderfähig sein müssen. Gemeinsam wird dann über die Ideen im Forum abgestimmt. Insgesamt stehen 12 000 im sogenannten Jugendfond für 2020 zur Verfügung.

Weitere Informationen und Termine unter: www.demokratie-leben-opr.de oder www.jugendforumopr.de