Stefan Lötsch

Lawitz (MOZ) Noch bis heute wird bei der Deutschen Immobilien Auktion GmbH das ehemalige Stellwerk am Ortsausgang von Lawitz versteigert.

Das Mindestgebot liegt bei 500 Euro. Das leerstehende ehemalige Stellwerk wurde in Massivbauweise errichtet und ist verputzt. Graffiti sind an der Fassade vorhanden. Die Fenster- und Türöffnungen wurden, um das Gebäude vor Vandalismus zu schützen, überwiegend zugemauert oder mit Platten gesichert. Elektroausstattung und Leitungen sind veraltet, heißt es in der Beschreibung zu dem Objekt an der Bahnstrecke.