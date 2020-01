Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Besonders sind die Bauarbeiten an der ehemaligen Ostquell-Brauerei hinter dem Alten Kino nicht nur für Bauleiter Martin Pietruschke vom Architekturbüro Krüger, sondern auch für die beteiligten Firmen.

Wer Kellergewölbe, Dächer, Lagerräume im Naturschutzgebiet fledermaussicher machen will, benötigt spezielle Ausrüstung: Das Hydraulik-Öl in den verwendeten Baumaschinen muss biologisch abbaubar sein, denn Schläuche können immer mal platzen. Wenn Dieselfahrzeuge im Einsatz sind, müssen diese der Euro 6-Abgasnorm entsprechen. Alles läuft so sauber wie möglich ab. "Und jeder Schritt ist wohlüberlegt, dreimal besprochen und zweimal genehmigt."

Seit September 2018 wird das Fledermausquartier zwischen Ferdinand- und Heilbronner Straße im Rahmen des deutsch-polnischen Projektes "Natura Viadrina +" so hergerichtet, dass die Fledermäuse dort weiterhin sicher überwintern und regelmäßig gezählt werden können. Dass sie sich durch die Baumaßnahme nicht im Winterschlaf gestört fühlen, bestätigen die Zahlen der kürzlich durchgeführten Fledermauszählung (s. Infokasten). Weniger Fledermäuse als vor einem Jahr wurden gezählt, weil die Witterung alles andere als winterlich ist, erklären Pietruschke und Projektleiterin Weronika Karbowiak vom Landschaftspflegeverband Mittlere Oder.

Der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt. In den vergangenen beiden Sommern – gebaut wird nur, wenn gerade keine Fledermäuse überwintern – bekam das Gebäude mit dem Namen "Eisgenerator" ein neues Dach, wurde statisch-konstruktiv gesichert und das für Mensch und Tier schädliche Bitumen-Kork-Dämmmaterial entfernt. 40 Tonnen Schadstoffe holten die Arbeiter aus dem Keller, erzählt Bauleiter Pietruschke. 170 Tonnen Baumaterial wurden wiederum verbaut: Das Mauerwerk war an einigen Stellen desolat und dort, wo Schadstoffe nicht entfernt werden konnten, versiegelte man die Wände. "Wir haben den ehemaligen Haupteingang zugemauert und ein Stahlschiebetor eingebaut", erklärt er weiter. Weronika Karbowiak zeigt außerdem auf Holzkästen an einer Seite des "Eisgenerators". Dort sind Mauersegler- und Fledermauskästen angebracht. Letztere als Sommerquartier, für sogenannte Wochenstuben, in denen die Jungen geboren werden.

Nachdem alte Zäune, Robinien, Hagebuttensträucher und Efeu entfernt wurden, sind nun Bauabschnitt 2 und 3 gut zu erkennen: Der sogenannte Fuchsbau, das Pförtnergebäude sowie Lager Nord und Süd bekommen voraussichtlich ab April ein neues Dach, das Mauerwerk wird überprüft und Schadstoffe werden, wie in Abschnitt 1, entsorgt.

Bevor der letzte Teil des Projektes dieses Jahr fertiggestellt werden kann, gab es ein paar Überraschungen. Das Außenmauerwerk eines Gebäudes muss komplett saniert werden. Dort, wo der Kran aufgestellt werden sollte, der die Stahlträgerkonstruktion aufs Dach setzt, entdeckte man ein Kellergewölbe, das nicht in den Bauplänen vorkommt, zum Glück aber auch keine Fledermäuse beherbergt.

Referenz für Firmen

Die Firmen müssen flexibel sein, sind sich Karbowiak und Pietruschke einig. "Aber für die Zukunft einer Firma ist das wertvoll", sagt der Bauleiter. Es gebe viele Grundstücke im Land mit besonderem Schutzcharakter. Das Projekt sei eine besondere Referenz. Bislang habe die Zusammenarbeit mit den Firmen gut geklappt, betont Karbowiak.

Für das gesamte EU-Projekt "Natura Viadrina +", zu dem weitere Maßnahmen gehören, standen und stehen 2,5 Millionen zur Verfügung – 85 Prozent werden durch das Kooperationsprogramm Interreg VA gefördert. Beteiligt sind neben dem Landschaftspflegeverband Mittlere Oder auch die Stiftung Euronatur sowie die polnische Naturschutzliga LOP, die Landschaftsschutzpark-Vereinigung in Lubuskie und das Museum der Befestigungsanlagen und Fledermäuse Pniewo.